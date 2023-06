Consultá el horóscopo de este lunes 26 de junio de 2023

lunes, 26 de junio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Muchas veces hay que esperar y tratar de buscar otros modos para lograr las cosas que nos proponemos. No sentir que se fracasa, sino que tiene que hacer otros intentos con el mismo espíritu o más. Todo puede ser, sin duda. Olviden dolor. Momento: de color esmeralda.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las alternativas que trae el día en el ámbito laboral abarcan propuestas de diferentes matices que quienes tienen entrevistas, tendrán que considerar. Es posible aprender, con voluntad y predisposición, todo se puede. Propónganse generarse energías renovadas para la semana. Momento: de color zanahoria.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día apto para entrevistas laborales, planteos y reuniones en las que hay que llegar a acuerdos. Los corazones geminianos con fuerza y ganas de proyectar una nueva manera de manejarse en la pareja. Sobre todo las que ya tienen años. Innovar, proponer, sentir que se puede vivir mejor. Anímense. Momento: de color maíz.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Vicisitudes y acontecimientos que podrían ocuparle este día con mucho trabajo. Las finanzas con nuevo disparador que les daría un cierto alivio frente a los gastos y compromisos que refieren al movimiento de su economía. No siempre las cosas salen a nuestro modo o gusto, aceptarlo es sano. Momento: de color lima.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Amplio margen a favor de los leoninos en controversias que podrían darse en el trabajo. Cuando uno es bien intencionado y demuestra su don de gente y ganas de que las cosas tengan las mejores soluciones, siempre se gana. Procuren no tener toda la energía puesta en las actividades. Momento: de color verde cian.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Altura y capacidad intelectual para estos colosales mentales del Zodíaco. Surgen ideas nuevas en un día con mucha precisión y posibilidad de crecimiento en el área laboral. Corazones orgullosos que deberían poder suavizarse ante esos momentos en que el enojo se apodera de ustedes. Busquen paz. Momento: de color lacre.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos con cierres de situaciones, y comienzos de otras. Hoy es un buen día para la búsqueda interna y la proyección de cosas que se quieren lograr. Adelantos y buena predisposición. Corazones muy acompañados, déjense llevar por el amor que sienten y que es correspondido. Momento: de color celeste.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Háganse el tiempo para poder hacer esos trámites que no pueden postergarse. Hoy es un día muy apto para todo lo que refiere a papeleo, firmas, asuntos legales, inicios y resoluciones. Corazones celebrados y amados, Escorpio procura asentarse en el amor y muchos lo lograrán. Crecimiento. Momento: de color crema.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Movimiento en los asuntos del corazón. Jornada complicada en el área laboral pero con soluciones que no van a tardar en llegar. Salud con motivación y ganas de poder recuperar el peso más saludable y de sonreírse en el espejo. Llegan siempre los momentos felices. Pongan lo mejor de ustedes. Momento: de color rojo brillante.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos con bastantes ocupaciones y movimientos en el día. No dejen de considerar tener otro punto de vista, despierten sus ganas de conectarse con la alegría y el entretenimiento a los que tenemos derecho. Cabritas, aflojen tensiones y conéctense con la bella parte de la vida. Momento: de color caoba.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay aires nuevos para los muy originales acuarianos con esa regencia única y multifacética de su Urano azul. Aprovechen para proponer, hacer, rehacer, crear, revisar y plasmar. Simultaneidad de hechos que los ponen arriba en las emociones y sensación de éxito. Amor que acompaña. Momento: de color azul Francia brillante.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Camino justo y necesario hoy para que se den las cosas esperadas en el área de las actividades. No resistan ni callen, planteen que serán escuchados y comprendidos. Momento interesante en las cuestiones afectivas, recibirán invitaciones o salidas muy promisorias. Abrir el espectro social. Momento: de color cereza.