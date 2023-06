Consulta el horóscopo de este viernes 23 de junio de 2023

viernes, 23 de junio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada de recapacitación a nivel familiar. Se prestarán más abiertamente a mantener diálogos importantes con los suyos en los que dirán cosas que les cuesta decir. Es importante la sinceridad y la entrega a las personas que amamos. Momento de color: zafiro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No se impacienten si no llegan noticias que esperaban. El problema laboral por el que están pasando es provisorio. Una esperada cita les levantará el ánimo. Liberación de una culpa. En la vida hay que saber esperar. Momento de color: menta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No posterguen esa conversación que quedó pendiente con sus parejas. Las cosas son más leves de lo que ustedes imaginan. Deberían aprender a ceder en el momento justo. Siempre primar los sentimientos antes que una actitud egoísta. Momento de color: canela.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lo que superan en esta jornada es una mala relación que tenían con personas cercanas a ustedes. El sentimiento de alivio que tendrán a partir de una noticia laboral será grande. Llega la recompensa de una buena espera. Momento de color: anaranjado.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Estarían a punto de concretar algo que hace tiempo están esperando. No se sugestionen por cosas que escuchan. Deberían comenzar a pensar un poco más positivamente logrando el trabajo de las virtudes. Momento de color: celeste.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La importancia de su relación de pareja la verán a partir de una sensación de pérdida por una discusión que se genera. No teman buscar en el otro lo que esperan, tengan fe en sus derechos. Buscar ser amados con todas las letras. Momento de color: aguamarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los acontecimientos de esta jornada los deberían manejar desde la prudencia. No comenten cosas de más porque podrían ser mal interpretados. Noticia en el amor que los hará sentirse más comprendidos. Momento de color: melón.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una importante decisión tomarían a nivel familiar. Las cosas que los cansaban en otro momento a nivel emocional llegan a verlas desde otro punto de vista dándose cuenta que la evolución es constante. Momento de color: amarillo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La sensación de libertad que desean sentir podrían vivirla aún con lo que están pasando en este momento. No se desesperen si no les contestan lo que están esperando con respecto a sus finanzas. La libertad es el primer don que tenemos. Momento de color: verde suave.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si concurren a encuentro afectivo, deberían estar preparados para no reprimir lo que sienten. Una clara sensación de alivio por noticias que llegan a sus familias les dará la tranquilidad que estaban esperando. Día más que bueno. Momento de color: carmesí.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Conquista afectiva gracias a la espontaneidad y a la simpatía que tienen. Traten de todas maneras, de prestar atención a sus parejas un poco más de lo habitual. Hay algunos reclamos. Pensar en el otro como en nosotros mismos. Momento de color: salmón.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La realidad de ciertas personas que los rodean no es la misma que la suya. Traten de manejarse con prudencia para no herir susceptibilidades. Posible negocio que llega. Busquen abrir las puertas de su capacidad de comprensión para con algunas personas. Momento de color: rosa.