Consultá el horóscopo de este domingo 18 de junio de 2023

domingo, 18 de junio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Claridad en un momento de decisión afectiva. No interrumpan lo que comenzaron en el área de proyectos, no duden tanto. Se reanuda un diálogo que les otorgará la sensación de poder sentirse seguros. Valoración. Momento de color: azul.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Algo muy prometedor en el plano afectivo. Familiares los necesitan. Este será un día para que ustedes demuestren su capacidad de resolución. Dar y ayudar es ley en la vida. Espiritualidad y ganas de sentirse plenos. Momento de color: plata.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se improvisa un proyecto que podría resultar positivo en el área laboral si se sientan a considerarlo. Sus ánimos renovados frente a salida nueva. Día para aprovechar las capacidades de seducción y de inteligencia. Momento de color: frutilla.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una nueva sensación frente a problema emocional que los daña. Se avecina una situación nueva que los compensará y los ayudará a tener siempre una visión positiva frente a la vida. El punto es no permitirse vivir sufriendo. Momento de color: amarillo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Algo importante se recompone. Nada sería igual en el plano afectivo si deciden ver las cosas desde un punto de vista más simple. Saber que siempre hay posibilidades en todos los planos de la vida. Momento de color: crema.



Virgo (23 de agosto al 20 de septiembre) La llave de la felicidad la tienen exclusivamente ustedes. No responsabilicen a los demás de los problemas porque cada uno tiene los suyos y se hace lo que se puede. Día para vivir la vida desde el amor y la paz. Momento de color: amatista.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Actúen con franqueza y digan lo que necesitan decir en el plano afectivo. Un comienzo exitoso en el plano laboral se avecina. Se proponen cosas nuevas ustedes mismos para su vida personal, comprometerse con lo que se siente. Momento de color: oro.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una nueva experiencia en el área afectiva. La familia ayudará en situación personal. Claridad en objetivo nuevo que les traería posibilidad de sentirse acompañados y valorados. Día pleno con mucho ánimo. Momento de color: magenta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un especial reconocimiento entre sus amigos, quienes valoran sus actitudes. Algo importante en su sentir los lleva a generarse paz. Sagitarianos ustedes saben bien que siempre hay que conectarse con la espiritualidad. Momento de color: rosa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La esperanza a flor de piel en situación que afecta a un familiar. Sepan analizar a tiempo problemas laborales que están vislumbrando. Domingo para analizar y considerar algunas decisiones para futuro. Momento de color: celeste.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Algo comienza en el área creativa. Dejen fluir sus talentos natos acuarianos. Un amigo los ayuda en situación afectiva. Día para disfrutar de las cosas bellas e intensas de la vida. Propuesta de cambios. Momento de color: cereza.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un especial día en el plano afectivo con reencuentros y diálogos. Se refleja en ustedes algo nuevo internamente que los hace sentir más seguros. Valoración de las propias virtudes. Momento de color: lila.