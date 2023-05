Consultá el horóscopo de este 09 de mayo de 2023

martes, 9 de mayo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Golpearán una puerta que jamás creerían golpear. Se sorprenderán por el resultado positivo que logran. A veces nos cuesta enfrentar lo que sentimos pero ha llegado la hora de decidir. Los afectos están a la espera de su expresión final, háganse cargo. Momento de color: cian.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estarán cerca de lograr algo que creen muy lejano, estén muy atentos. Las cosas muchas veces son menos difíciles de lo que imaginamos. Llega alguien a sus vidas que los hará sonreír más de lo que suponen. El punto es permitirse ser y no temer mostrar lo que se tiene dentro, al contrario. Momento de color: añil.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Regreso de algo que tardó mucho en resolverse, vuelve y empieza algo nuevo. Los asuntos del corazón están orientados hacia algo serio, sientan tranquilidad en este punto. La vida sola nos demuestra que siempre se puede volver a empezar. Momento de color: aguamarina.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Estrategia y lógica aplicada a situación nueva en el área laboral. Demostrarán que ser tierno no quiere decir ser tonto. Una cuestión de celos opacará su salida, estén prevenidos y revean actitudes. A veces debemos ser muy mentales, eso no quiere decir ser fríos. Momento de color: menta.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) No acepten ofertas que les hacen acerca de una venta que ustedes realizan, esperen porque logrará algo mejor. Su estado anímico debería estar apuntando a mejorar, traten de serenarse. Sin nervios las cosas ocurren igual pero para el organismo y la mente es más saludable. Momento de color: chocolate.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Dedicarán un nuevo espacio para ustedes, traten de no abandonarlo porque lo necesitan. Estarán muy lúcidos para tomar una decisión en el plano afectivo-familiar. Llamada que lo alivia. Hacer cosas por nosotros mismos es algo muy importante porque es un derecho. Momento de color: cobre.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Estado angustiante por sensación de pérdida que refiere a una relación afectiva. Deberán comprender que hay razones que escapan al corazón. Los llaman para una nueva posibilidad laboral. Saber que todo ocurre por algo aunque por momentos no podamos entender. Momento de color: magenta.



Escorpio(23 de octubre al 22 de noviembre) La virtud de resolver algo que les pasará en el momento. Dejen todo aclarado en sus lugares de trabajo. Comienzan una etapa de sentir que Necesidad de otro tipo de cosas en el plano afectivo. Es bueno necesitar algo más que una relación liviana. Amar y ser amado, sana la vida. Momento de color: rosa viejo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Entregarán algo muy suyo en un lugar que no sabrán valorarlo. Pueden hacerlo pero sepan que pueden sufrir después. Algo comienza en el área laboral, presten atención a las conversaciones que mantengan. La capacidad de dar no debe desaparecer de nosotros nunca. Momento de color: canela.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Una conversación con alguien de su entorno familiar los alertará en cuestiones económicas. Aprendan a delegar ciertas cosas, acepten la capacidad de los demás. No todo debe ser tan duro y difícil en la vida, hay maneras de suavizar nuestras responsabilidades. Momento de color: verde claro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Esperanza compartida con la persona que aman. Puede llegar una noticia maravillosa a sus hogares. Es un momento laboral en el que pueden formular ciertos pedidos porque serían oídos. Siempre se puede pero hay veces que más. Análisis y razonamiento. Momento de color: malva.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se revela una verdad que los ayudará a liberarse de culpas mal fundadas con respecto a una relación afectiva. No siempre estamos preparados para aceptar un pedido, hoy ustedes podrían aliviar a alguien de su entorno. Aprender a defendernos y aprender a ayudar. Momento de color: bígaro.