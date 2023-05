Consulta el horóscopo de este domingo 21 de mayo de 2023

domingo, 21 de mayo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día tranquilo como para sentarse a pensar sobre sus afectos. Atractiva invitación para pasar momentos agradables con amigos. Plenitud familiar con buenas noticias. Caminar en el sendero de la paz siempre es la opción, más allá de las injusticias que vivamos. Momento de color: zafiro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las apariencias a veces engañan. Es importante dialogar con las personas antes de tener opinión y jamás juzgarlas. Día que les trae sorpresas agradables e inesperadas. Pensamientos positivos. A veces las cosas no son como queremos, y hay que aceptarlo con esperanza en algo mejor. Momento de color: coral.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día saludable con ganas de hacer cosas por uno mismo. Respetarse los tiempos en el amor es un derecho y demuestra respeto por el otro también. Proyecto creativo en el plano laboral. Siempre hay espacio en nuestra mente para crear y proponerse metas. Momento de color: celeste.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Noticia en la familia que traerá cierto alivio por algunos problemas que se viven. Tratar de no alejarse por discusiones banales, las personas que ingresan al corazón, ingresaron por algo y eso vale. En ciertos casos no siempre está dicha la última palabra. Momento de color: vino.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Impactante momento en el plano laboral que los lleva en este día a tener una idea sobre el rumbo al que van sus cosas. La relación de pareja que esté tecleando, verá un resultado alentador. No desesperar hay cosas que necesitan ser esperadas, no cegarse ante la adversidad. Momento de color: cereza.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sin pausa no hay forma de resolver una situación que requiere inteligencia y paciencia. Los resultados de algo esperado llegarán finalmente y eso les alegrará el día. Familia acompañando. Las posibilidades siempre son múltiples. A veces un contratiempo abre la puerta de algo mejor. Momento de color: durazno.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sensibilidad que deberían trasladar a lo creativo de su ser. No siempre los demás están listos para comprendernos, recordar que nosotros tampoco. Buscar la palabra y el diálogo es la opción. Nunca olvidar que la base siempre tiene que ser el amor. Momento de color: malva.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Intuición que no falla, en este día que reciben personas con propuestas que no cierran del todo. Revisen sus papeles para terminar ciertos trámites que son de suma importancia. Ver en el otro la mejor parte y en algunos casos cuidarse de la peor parte. Momento de color: luna.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) El escenario muestra que podría no haber marcha atrás en este momento algo complicado para algunos en el plano afectivo. Proyectos laborales que necesitarán concretar por lo menos en sus mentes para poder llevarlos a cabo. Razones siempre hay cuando nos conectamos con nuestro fuero íntimo. Momento de color: aguamarina.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buena jornada para tratar de ejercer el amor familiar sin detenerse en detalles que podrían afectar la armonía. Planteo económico que deberían tratar de verle la salida durante la semana. Siempre se sale a flote, el recurso que no ayuda es la desesperación. Momento de color: marrón.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos tienen tiempo en esta jornada para planificar de manera diferente algunas situaciones que parecen agotarse en el plano de las actividades. Amor a pleno. El sello propio levanta la autoestima, todos podemos generar nuestras obras. Momento de color: turquesa.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día plácido con buenas nuevas en el plano familiar. Se proyecta en sus mentes una nueva inquietud y ganas de superarse en el plano intelectual. Siempre hay posibilidades de destacarse y enriquecerse. Domingo ameno sobre todo en compañía de ustedes mismos. Momento de color: ocre.