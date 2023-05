Consulta el horóscopo de este sábado 20 de mayo

sábado, 20 de mayo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Otro inicio positivo para esta jornada con apurones y asuntos pendientes de ser resueltos. Nada sería más oportuno que una visita a personas que conocen para recibir cierta ayuda. Salud positiva. Creer en las corazonadas es una de las actitudes a tener presentes. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los momentos en el trabajo aportan gratitud y compañerismo. Día muy provechoso en el plano de las actividades. El corazón de algunos taurinos debería tratar de progresar en la resignación de haber terminado un vínculo. Siempre la vida compensa. Momento de color: violáceo.

Géminis (22 d mayo al 20 de junio) Los mercurianos en plena creatividad, tendrán una jornada válida para concretar proyectos y obtener concreciones. Luz en el camino de las parejas que recién comienzan. Tranquilidad en las ya formadas. Que las casualidades no existen, que todo tiene el mágico sentido de los giros en la vida, y siempre el giro es hacia donde debe ser. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buen día para negociaciones que competan a temas materiales y financieros. Los minutos cuentan en una toma de decisión que pronta solución traerá en el plano familiar. Los inconvenientes del pasado se evaporan. Darle posibilidad al tiempo para sanar dolores, el tiempo tiene un enorme sentido en la vida. Momento de color: beige.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Cambio en las actitudes que les dará más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Tener presente que no siempre tenemos razón, gracias a Dios. Búsqueda interna que les otorga posibilidades de mejora en la relación de pareja. Sueño que se cumple. Momento de color: esmeralda.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aún siendo un día de apariencia tranquila, una desprevenida situación que los lleva a tener que realizar un gasto que no calculaban. Atención con los gastos en una semana que no llegará demasiado fácil. Virgo sabe cómo cuidar el bolsillo. El esparcimiento y la diversión es parte de las actividades que nos dan calma y entusiasmo a la vez. Momento de color: rojo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No se atolondren ni desesperen. Las cosas se encajan solas en ese problema laboral. Salen triunfantes y con su justa razón compensada. El amor sigue en pie y con mayor apertura al diálogo. Tranquilidad. Lograr serenar las emociones para no obnubilar el verdadero pensamiento que se tiene frente a una situación. Momento de color: plata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El ojo intuitivo de los escorpianos a punto de tener la razón frente a una situación engorrosa de la que salen triunfantes. Citas afectivas o encuentros que les harán pasar una jornada repleta de ilusión. Tener una actitud saludable en la vida calmando la ansiedad es parte de la conciencia saludable. Momento de color: maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Habría algo de nostalgia en este día donde los recuerdos afloran. Es importante tener en claro que el tiempo pasó y que los puntos finales también son necesarios en la vida. Economía ordenada y con posibilidades de planes nuevos. Momento de color: lima.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Poder pedir ayuda es honorable. Las vergüenzas son otras, no la necesidad. Llamado importante que da luz en el plano familiar. Amor equilibrado del que hay que aprovechar la paz de esa compañía. Saber que las cosas pueden ser más fáciles de lo que las vemos. Siempre puede haber otro matiz. Momento de color: lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Algunas tensiones en el plano familiar que no deberían afectarle tanto. Las relaciones humanas tienen altibajos. Parejas estables, amores nuevos con cierta dificultad de comunicación. No apurarse. Las emociones pueden llegar a manejarnos, inteligente es no permitirlo. Momento de color: zafiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sin duda uno de los mejores momentos de la semana serán vividos. Lucirán en pleno auge de conquista y brillantez. Hay situaciones pendientes con amigos o allegados que resolver. Hoy sería un gran día. Las consecuencias de nuestros actos tienen que ver con la responsabilidad con la que nos manejamos en la vida. Momento de color: verde hoja.