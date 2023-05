Consultá el horóscopo de este miércoles 17 de mayo de 2023

miércoles, 17 de mayo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Nativos marcianos, hoy utilicen toda la energía que les emite su regente, el gran Marte, para entrevistas laborales, negociaciones incluidas, como las que refieren a situaciones legales. Buena jornada para concreciones, también en el plano afectivo. Momento: de color rojo brillante.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las situaciones en esta jornada estarían con un tinte de complicaciones o contratiempos inesperados. Afrontar y no perder la tranquilidad. El amor con buena sensación de querer recuperar lo que se supone perdido. Avances. Momento: de color arándano.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cierta sensación de nostalgia o de incomodidad interna. A veces las preocupaciones nos ocupan gran parte del día y esa situación hay que trabajarla. Busquen refugio en las personas que quieren, permitan ser ayudados y consolados. Momento: de color azul acero.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Situaciones fáciles para resolver aprovechando que se darán las posibilidades para hacerlo. Nuevo punto de partida en temas financieros que los ayudarán a poder resolver algunas situaciones. Amor continuo y presente. Equilibrio. Momento: de color plateado.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Buen ritmo emocional en esta jornada que puede traer desavenencias en el plano de las actividades. Gestionen sus papeles para poder cerrar cuestiones que les importan. Amor con nuevas oportunidades de conocer personas. Momento: de color vino blanco.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay veces que la vida nos pone a prueba de manera inesperada, sepamos que nunca nos van a mandar más de lo que podemos soportar, el Cosmos tiene el equilibrio perfecto que Dios dispone. Sensación de tranquilidad y verdad. Momento: de color cobre.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día sensible y apasionado para los librianos que estén en un compás de espera con las parejas o que esperan un llamado importante. Hay que aprender a dejar ir, hay que aprender a recibir y no declarar la posesión. Día clave, momento para pensar. Momento: de color cereza.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las noticas positivas podrían pasar desde el plano de las actividades. Reuniones que no resultan como ustedes pensaban. Hay que darse siempre la oportunidad de considerar otra idea que no sea la nuestra. Aprendizaje y lucidez. Momento: de color celeste.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día oportuno para tratar de resolver asuntos vinculados a trámites o firmas. Se disparan pensamientos nuevos que los ayudarán a poder buscar una salida lógica y normal en el plano de los afectos. No siempre podemos coincidir en el amor. Momento: de color blanco cremoso.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cuando estamos tristes hay que apelar a enriquecer la autoestima y tratar de hacer cosas que nos gustan. Hasta comernos un chocolate, vale. El amor apelando a la comprensión del otro, es importante ponerse en el lugar del otro para comprender. Momento: de color amatista.



Acuario (21 de enero al18 de febrero) Los aguateros en una jornada aplicada y abocada a poder realizar con mayor certeza los emprendimientos. Se informan y buscan plasmar ideas. El corazón con algunos reclamos que debieran escuchar. No se dejen estar, decidan. Momento: de color borravino.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos, si bien la intuición es un gran don, no lo es todo. Hay una distancia entre lo que imaginamos y la realidad. No desestimar los sueños o las corazonadas, pero siempre apelar a la conciencia y al raciocinio. Momento: de color turmalina negra.