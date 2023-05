Consultá el horóscopo de este 16 de mayo de 2023

martes, 16 de mayo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Víspera de nuevos momentos que les interesarán a los arianos por el gran contenido de desafío propio que traen las actividades en las nuevas formas. Renuevan ilusiones en el plano afectivo con posibilidades de jugarse una carta más. Momento: de color violeta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con compromisos nuevos en el área laboral con propuestas a considerar. Sabrán manejarse ampliamente y bien seguros. El corazón muy requerido, analiza cómo seguir y cuáles son los objetivos. Los tiempos van cambiando. Momento: de color añil.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con un día en el que llegan resoluciones favorables y alentadoras en el plano de las actividades. Valorar lo que se tiene no es conformismo, es virtud. El corazón en el momento justo para mejorar las relaciones familiares. Momento: de color verde manzana.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lograr manejarse con mayor independencia es una acción sana que ayuda a todo el entorno. La madurez emocional es importante y hay que apostar a lograrla. Las actividades de los cancerianos con una jornada tranquila y equilibrada. Momento: de color zafiro.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Las cosas son muchas veces como deben ser y no siempre resultan como queremos. Buscar siempre la explicación o sostener el pensamiento de que todo es por algo. El amor con reacciones espontáneas que darán alegría. Momento: de color granate.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los muy pensantes nativos de este signo regido por Mercurio, tendrán hoy un día de decisiones en el plano de las actividades. Sabrán conseguir que cosas deseadas se den. El corazón apto para probarse y tomar rumbo. Momento: de color púrpura.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las cosas que a veces oímos no son siempre ciertas. La mentira es parte del manejo humano, estén atentos. Confiar en lo que sentimos es importante, proceder desde ahí también. Los allegados necesitando de la ayuda de ustedes. Momento: de color rosado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con gran aporte en sus trabajos. Demuestran capacidad y practicidad. Los asuntos financieros con cierto movimiento que los ayudará. El amor para los que están en pareja, con felicidad y mucha armonía. Mirada hacia la familia. Momento: de color vino.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Atención con los papeles sagitarianos, midan los gastos y traten de no hacer compras importantes. La creatividad está en la puerta, procuren conectarse con sus capacidades sin temer al fracaso. Amor con diversión y amenos momentos. Momento: de color turquesa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) A veces las cosas nos sorprenden y desequilibran nuestra tranquilidad diaria. A no asustarse cabritas, la vida es movimiento y los problemas siempre tienen su propio sentido en nuestras vidas. Amor con contención y entendimiento. Momento: de color verde oliva.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos con cierta sensación de incertidumbre en el plano de las actividades. Hoy busquen tener paciencia y conéctense con las cosas logradas valorando sus talentos. El amor conciliando algunos resquemores o desencuentros. Momento: de color caoba.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día con bastante sensación de satisfacción en el plano de las actividades. Ven sus esfuerzos reconocidos y descubren más talentos internos. Los corazones algo fríos. Deberían ocuparse de escuchar los requerimientos de sus parejas. Momento: de color naranja.