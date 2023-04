Consultá el horóscopo de este domingo 16 de abril de 2023

domingo, 16 de abril de 2023 00:03

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Poder darle un tiempo a cada cosa. Alivio momentáneo en el plano afectivo, podría surgir un conflicto que está en sus manos evitar. Día para meditar y tomar decisiones. No se dejen llevar por emociones que además dañan la salud. Siempre buscar la paz. Momento: de color púrpura.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Este día alienta a familiares a cambiar ciertas actitudes en el trato cotidiano. Renovación. Arianos que trabajan hoy tendrán una jornada con asuntos que resolver. Jornada con reuniones. Los necesita un amigo. Ayuda necesaria. Momento: de color rosa suave.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Poder soltar es crecer, asuman que hay cosas que ya terminaron. Posible reencuentro con personas del pasado que les traerán momentos gratos viéndose incentivados a tratar de reunirse más seguido. Respetar los tiempos que plantea el Universo. Momento: de color cian.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con brillo intelectual en esta jornada creativa. Mucha festividad para aquellos cancerianos que quieran pasar un día con alegría afectiva. A la espera de un llamado, quizás mejor aplicar la calma y dejar quelas cosas fluyan. Momento: de color fucsia.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Estrategia necesaria para poder salir airoso de una situación que tiene que ver con las internas en el trabajo. Como sea, siempre funcionar desde el bien. Novedad en la familia, bodas, nacimientos, compromisos. Momento: de color marrón dorado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Proyecten, incursionen las cosas que sueñan hacer. Cierta desilusión en el plano de los afectos. Todo demostraría que devendría algún tipo de decisión. Momento de inspiración y ansias de vivencias nuevas. Momento: de color celeste claro.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Jornada que llega de la mano del descanso interno. Sabrán apreciar las horas de este día con cantidad de alegrías necesarias como para sentirse feliz. Caminan hacia un nuevo punto de partida. La vida siempre sorprende y otorga. Momento: de color manteca.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hora de planificar y exponer sus deseos. Hay oído y entendimiento por parte de quienes ustedes creen que no los escuchan. Meditar sobre nosotros mismos, pensar en cómo procedemos es siempre muy apropiado por el bien de todos. Momento: de color violeta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con la posibilidad de renovar su modo de ver las cosas, Probarse no es arriesgarse, errar ayuda, reconocer es evolucionar. Cuentan con la espiritualidad típica de este especial signo de fuego. Momento: de color nieve.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Salida gustosa y con posibilidades a largo plazo en el plano afectivo, los conectan con sus deseos de llegar más allá y concretar sueños. Satisfacción y bálsamo que viene de la mano de la propia familia. Momento: de color anaranjado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No olvidar que hay que sacar lo que no usamos, ventilar, mover las cosas en las casas. Todo tiene energía. Habría que tratar hoy acuarianos de poder buscar distenderse y permitirse disfrutar de su natural ansia de libertad. Momento: de color celeste.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Salado día en el que piscianos deberían poder frenar a tiempo algunas respuestas o actitudes que les darían problemas con personas de su entorno familiar. Busquen ideas nuevas para poder facilitarse a ustedes mismos, un modo de vida mejor y más sana. Momento: de color crema.