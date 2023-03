Consulta el horóscopo de este miércoles 29 de marzo de 2023

miércoles, 29 de marzo de 2023 00:01

Aries (21de marzo al 20 de abril) Importante es cada día de nuestras vidas. Hoy las casualidades darían elementos importantes para la resolución de problemas. Busquen contactar a esas personas con las que habrían planeado proyectos. Amor en armonía. Momento: de color de color rojizo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos llega una jornada auspiciosa en el plano laboral. Se abren puertas y se consolidan tareas nuevas. Buen pronóstico en negocios o conversaciones importantes. El amor de los regidos por el bello Venus, dando posibilidades nuevas. Momento: de color anaranjado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los gemelitos hoy con cierto nivel de dudas en asuntos que refieren a negocios. Dilucidan y analizan las conveniencias o no de estos proyectos. Buen momento para el amor, podrían sentir que encontraron lo que buscan. Momento: de color lila.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos llegan a conclusiones válidas respecto a cómo encarar sus deudas o gastos. Analizan y concretan propuestas que refieren a sus actividades. Las sensaciones afectivas producen algo de inestabilidad y desconcierto. Calma. Momento: de color morado.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos las actividades pronunciadas en sus tenores, con complicaciones normales. Sacan conclusiones válidas respecto a sus relaciones afectivas y van camino a una toma de decisiones. Lucidez. Momento: de color crema.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es habitual que pasen cosas o surjan inconvenientes en las actividades. Situaciones que no se dan o complicaciones propias debido al proceder de cada uno. No es cuestión de culpas, sino de buscar soluciones y comprender las acciones humanas. Momento: de color ámbar.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos buscando el punto que más les interesa en el plano de las actividades. Negocian posturas y volumen de intereses, logrando darse cuenta del camino a seguir. En el amor conservando las formas y el respeto se avanza seriamente. Momento: de color amarillo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos sabrán hoy las respuestas sobre esos temas que les preocupan. Verán solucionarse algunos asuntos que refieren a papeles. El amor con mucho incentivo y ansias de apuntar hacia la definición y el acuerdo mutuo. Momento: de color rosa.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos unas dudas que podrían hacerles trastabillar unas decisiones ya tomadas sobre las actividades. Proyectos que no son claros y ambiciones algo difíciles. Traten de revisar sus modos en las relaciones de pareja. Momento: de color arándano.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos con ciertas reservas en el ámbito laboral. Planearán sus necesidades y tomarán decisiones. Buscan horizontes nuevos que lograrán consolidar. El amor con placidez y calma dándoles el estado anímico que necesitan. Momento: de color azul mar.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros con sus ambiciones a flor de piel, ven resultados esperados en esta jornada que les trae sonrisas. Traten de no ejercer la ironía en el área de las relaciones humanas, no todo el mundo entiende el sarcasmo. Amplitud. Momento: de color celeste.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos las relaciones en el ámbito laboral podrían teñirse de ciertos resquemores. Procuren conciliar y no generar controversias. Siempre la opción es unir caminos o coincidencias, todos estamos capacitados para colaborar con la paz de este mundo. Momento: de color perla.