Consulta el horóscopo de este lunes 20 de marzo de 2023

lunes, 20 de marzo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucho ánimo para intentar una búsqueda interna que apuntaría a tratar de mejorar la calidad de vida interior. Los encuentros con determinada persona que les interesa podrían ser más frecuentes, anímense. Momento de color: carmesí.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La idoneidad propia de ustedes en el terreno laboral quedará demostrada por la brillantez de sus soluciones. La carga emotiva que pongan en su relación afectiva será positiva, no teman hacer lo que se siente. Momento de color: amarillo tenue.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El espacio emotivo tomará mayor parte de su tiempo, traten de permitirse sentir las cosas sin la dosis de temor que aparece habitualmente. Superan un inconveniente laboral en el día que lo alivia. Momento de color: rosa.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de no desorientarse con una situación que surge en el lugar de trabajo, simplemente concéntrense en la solución. Creer en uno mismo, base en la vida. Una esperada visita les levanta el ánimo. Momento de color: verde agua.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Noticia favorable de una esperada respuesta les llega finalmente. Es una fecha indicada para los comienzos. Logran que los escuchen en su lugar de trabajo. Sería interesante que intenten retomar esa relación afectiva. Momento de color: anaranjado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La buena nueva es una contestación que reciben en el día de la fecha que los hará proyectar cosas que tiene en mente para el futuro. Un estado anímico ideal para establecer un diálogo necesario con su pareja. Momento de color: celeste.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cambio de idea sobre una cita a la que deberían concurrir y no deseaban. Traten de afrontar diálogo para poner las cosas en claro con un familiar de importancia. Actividad más que completa en su lugar de trabajo. Descansen. Momento de color: azul.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La atención del día con respecto a sus finanzas podría generarles angustia. Aprendan a recibir las noticias sin poner tanto de ustedes. Tranquilidad. Descubren que pueden lograr lo que esperan. Momento de color: crema.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Completan un proyecto con la ayuda de alguien del entorno familiar. Las cosas que suponían con respecto a la persona con la que mantienen una relación afectiva las confirmará. Tener paciencia y seguir adelante siempre. Momento de color: manzana roja.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Gratificación en su lugar de trabajo por el buen desempeño. A veces el estado anímico los lleva a terrenos que no les hacen falta conocer. Traten de mantener la calma y no caer en tristezas profundas. Nuestro bienestar depende de nosotros mismos. Momento de color: fucsia.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Con buen ánimo desde el despertar les da claridad a los pensamientos para resolver una situación complicada que surge en su lugar de trabajo. La relación afectiva crece favorablemente, traten de compenetrarse más. Momento de color: azabache.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena jornada para hacer orden en el hogar. No regalen su tiempo, háganse valer ante los demás y sobre todo ante ustedes mismos. La esperanza afectiva cubierta. Podrían conocer personas que los ayuden en su plano laboral. Momento de color: maíz.