Consultá el horóscopo de este sábado 11 de marzo

sábado, 11 de marzo de 2023 00:00



Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día ideal para estos nativos marcianos. Se descubren tramas de ciertos problemas y logran desentenderse de inconvenientes. El pasado afectivo con reminiscencias y añoranzas que quizás deban revisar para poder cerrar capítulos. Momento: de color azul profundo.



Tauro (21 de abril al21 de mayo) Taurinos sin inconvenientes una jornada tranquila y apta para poder hacer tareas o asuntos atrasados. Singularidad de algunas propuestas que puedan llegarles, traten de revisar bien y de darse cuenta de la veracidad de las mismas. Amor y nostalgia. Momento: de color mandarina.



Géminis (22 de mayo al20 de junio) La libertad de poder elegir es un don que tenemos todos y que además merecemos tenerlo. Hoy un día con lucidez como para dilucidar sobre las situaciones laborales y plantearse que es un momento para esperar. Corazón amplio y con ganas de amar. Momento: de color verde bosque.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La inmensidad de sus corazones es la autora de esta jornada en la que pondrán todo de sí para resolver problemas familiares. Busquen no distraer su atención en el movimiento de las finanzas, saquen cuentas y revisen las verdaderas necesidades. Momento: de color azul cielo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Compás de espera para los leoninos en el área laboral. Se evalúan las situaciones y se aguardan respuestas. No sientan derrota ni imaginen dificultad. El amor con mucho para hablar e intercambiar puntos de vista. Comprensión. Momento: de color rojo anaranjado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos a prestar atención y a tratar de realizar las labores necesarias como para poder estar al día. Atrasos o demoras en respuestas que se esperan. El amor con placidez y buenos momentos de a dos. Plenitud que sana. Momento: de color arándano.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos con mucho ímpetu para afrontar inconvenientes que refieren a lo laboral. Las cosas se aclaran y toman un rumbo más firme. El corazón de estos enamoradizos nativos con ánimos de reconciliación y de darse nuevas oportunidades. Momento: de color esmeralda.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos a abrir los ojos y a tratar de ver la realidad aún doliendo. La verdad es la base para poder resolver los problemas y sanar los dolores, lo peor es la incertidumbre. El plano familiar con mucha unión y fortalecimiento. Paz. Momento: de color rosa.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos pensando en dedicarse a cosas nuevas o incursionar sobre actividades que en algún momento quisieron realizar. Las familias con sorpresas positivas que abren un margen más alentador en el plano financiero. Tranquilidad. Momento: de color amarillo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sábado apto para planificar la resolución de trámites o asuntos pendientes. Están con mucha fuerza positiva los capricornianos y empujan hacia sus objetivos con mucha claridad. Amor y salud en buen estado, sienten que sus espíritus de renuevan. Momento: de color manteca.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cuando pensamos que las cosas están perdidas, debemos darle la posibilidad a la vida de mostrarnos que no siempre es así. Las situaciones siempre tienen su solución, no desesperen. Amor con mucha posibilidad de crecer. Momento: de color verde puro.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos profundicen detalles antes de dar un paso importante en el plano financiero. Analicen, saquen cuentas y pongan la mayor objetividad. El amor de estos potentes seductores, con calma y entendimiento. Suavidad. Momento: de color trigo.