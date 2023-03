Consulta el horóscopo de este miércoles 1 de marzo de 2023

miércoles, 1 de marzo de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hoy para muchos arianos es un día particularmente clave en el plano económico. No manejen sus expectativas desde los miedos. Un intento de aproximación les dará la pauta de que las cosas no han terminado en ese vínculo afectivo. Captar la intención del otro es cuestión de estar abiertos y receptivos. Busquen claridad. Momento de color: magenta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día para priorizar cosas. No posterguen reuniones laborales o conversaciones que podrían darles una nueva salida en el plano de las actividades. Deberían aceptar una oferta que les harán en cuanto a ventas o compras que esperaban se pudieran dar. Pretender es bueno, ambicionar más de lo posible no tanto. Momento de color: café.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Es una jornada con promesas nuevas. Se abren puertas a una actividad nueva que dudaban realizar. Buen augurio de alguien que se les acerca, trae oportunidades de emprendimientos que no imaginaban. Un antiguo amor podría resurgir. Separar amor de amistad es un hilo a veces difícil de detectar. Sientan. Momento de color: lavanda.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Argumentaciones poco válidas en sus lugares de trabajo. Analicen y saquen sus propias conclusiones. No se permitan perder salida importante. Hacer cosas por uno mismo es el punto de partida para poder ser feliz con uno mismo o con los demás. La plenitud de la vida es hoy y porque es hoy es siempre. Valorar todo. Momento de color: rosa.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Ustedes son lúcidos en toma de decisiones. No esperen hoy que los demás tomen disposiciones que les corresponden a ustedes. Lo que cuesta se valora, hagan el esfuerzo, verán el logro en el plano afectivo. La importancia de hacer lo que la conciencia dicta nos da el margen de poder estar tranquilos. Responsabilidad. Momento de color: malva.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día de conexión interna que los lleva a tener un gran entusiasmo por alguien que conocerán. No analicen tanto y dejen que las cosas fluyan. Hagan vista gruesa a ciertas manifestaciones inoportunas de alguien de su entorno. Comprender las actitudes ajenas, no juzgar y hacer lo que se debe, es demostrar evolución. Momento de color: ámbar.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Livianos a tratar de vencer las tentaciones por las compras innecesarias. No distraigan dinero sin necesidad. Evalúen exactamente lo que necesitan y actúen. Revisar qué cosas nos generan escapar de la realidad. Siempre llega el momento de encontrarse con uno mismo y es de las acciones más bellas que podemos lograr. Momento de color: blanco.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día de conexión con los afectos de manera especial. La energía exuberante que caracteriza al signo debería inspirarles el permiso para hacer lo que sienten en el plano afectivo. Las probabilidades siempre están, el punto es asumirlas. Jornada calma en el plano de las actividades. Todo apunta hacia la estabilización de las energías. Momento de color: celeste.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) En el plano laboral habría novedades con buen augurio y tranquilizadoras. Lo llamativo de la jornada será encuentro casual con alguien que los ayudaría con un problema que tienen. No se sugestionen frente a situaciones en su entorno. Manejar las emociones es un trabajo interno importante a realizar cada día. Momento de color: topacio.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para trámites, gestiones, firmas o compromisos. Paso a paso y con tranquilidad. Un llamado que les da la posibilidad de realizar algo que esperan, los repleta de alegría. No se alejen de personas de su entorno, a veces la ayuda es en silencio. Valorar la humanidad del otro, saber del otro, tenerlo. Respetarlo, ayudarlo. Momento de color: siena.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Un especial diálogo en el plano laboral lo ayudará a solucionar algo pendiente. Una noticia anticipada referida a problemas con papeles. Saber que las informaciones llegan desde varios lados y que no siempre llegan versiones útiles. Adelante, sin temor en la toma de decisiones en el plano familiar. Momento de color: lenteja.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Cosas pendientes, asuntos que todavía no tienen la solución debida. Procuren no perder el tiempo esperando, gestionen. Intuición al máximo frente a problema afectivo. El entorno familiar está más tranquilo, aprovechen para dialogar sin discutir. Saber que todos tenemos buenos y malos momentos: Comprensión. Momento de color: sésamo.