Consulta el horóscopo de este lunes 6 de febrero de 2023

lunes, 6 de febrero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se avecina una nueva esperanza a partir de un dato positivo. Los altibajos económicos podrían tomar un respiro y estabilizarse. Sean comprensivos con quienes lo rodean. Las cosas cambian a partir de la buena predisposición que uno ponga en ellas. Momento de color: azul.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se cumple un sueño de larga data en el plano familiar. No entretengan su tiempo en un proyecto que saben que no funcionaría. Noticia en el amor que los pone bien. A veces aceptar lo que el destino nos trae cuesta más de lo que se supone. Momento de color: amarillo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Utilizar la inteligencia en el plano afectivo, piensen antes de actuar dos veces o más. No es una fecha propicia para comienzos. Esperen unos días. La felicidad será en el plano familiar. Probar es bueno siempre y cuando no pongamos en juego nuestra tranquilidad. Momento de color: naranja.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La expectativa que tienen en el área sentimental puede cumplirse. Laboriosa presentación en el área laboral les dará frutos. Siempre se puede intentar corregir algo que está mal. La fecha es interesante para todo lo que tenga que ver con reuniones y acuerdos. Momento de color: fucsia.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Energía y talento en proyecto con altas posibilidades de realizarse con persona de sus entornos. Las cosas pueden empeorar en el plano afectivo si no generan algo de calma y mayor comprensión. Aprender a dar y a recibir, aprender a convivir. Momento de color: turquesa.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Energía que llega de la mano de persona a quien quieren. Los entretelones de una situación poco interesante para sus emociones pueden llegar a cambiarles el humor. Hagan oídos sordos. Mantenernos al margen de las cosas que no nos hacen bien. Momento de color: añil.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Oídos abiertos en este día con noticias. Una inquietante revelación los incentivará a retomar un vínculo perdido. La cuestión del corazón será jugarse o no. Conéctense con lo que sienten en lo profundo. Hay veces que el destino empuja más de lo esperado. Momento de color: blanco.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los trámites al día y sin problemas en las gestiones. Espacio que dedicarán a relacionarse más ampliamente con resultados positivos para su autoestima. Aprendan a generar cosas buenas que les produzcan tranquilidad. Producir nuestra propia felicidad. Momento de color: maíz.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Todo apunta hacia el final de una situación poco agradable tanto en el plano de las relaciones como de los papeles. Una propuesta laboral los ubica en una nueva etapa mental. Saber que la vida lleva y trae cosas todo el tiempo. Evolución. Momento de color: berenjena.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Llega repentinamente un momento interesante y de mucha energía en el plano afectivo que deberían saber aprovechar. Renuevan su confianza en un proyecto que tenían con alguien de su entorno laboral. Respetar para ser respetados, ver el valor de esa virtud. Momento de color: amaranto.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Señal que les hace comprender que caminan por el sendero correcto en el área laboral. Deberían aprovechar el momento con mayor habilidad y sin temores. A veces cuando sabemos las cosas las tomamos con una tranquilidad mayor de la que imaginábamos. Momento de color: cereza.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Apuro y corto tiempo para resolver una cuestión de papeles que se presenta sin esperar. Hay inquietudes en el plano sentimental. La fantasía mental acerca de un problema que tenemos deberíamos ponerla siempre en palabras. Momento de color: rojo.