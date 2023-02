Consultá el horóscopo de este 28 de febrero de 2023

martes, 28 de febrero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sería este un día ideal para realizar trámites importantes, reuniones o para firmar acuerdos. Los acontecimientos de la jornada están preparados para que la claridad prime ante las complicaciones. Aprovechen arianos las oportunidades sin dudar. Día preciso y auspicioso. Momento de color: verde puro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Comienzo interesante en las actividades, con comodidad y posibilidades amplias de poder demostrar las capacidades. Comprensión. En el plano financiero posible entrada de dinero que les dará respiro con las deudas o compromisos. No negarse ante las cosas del corazón, no teman amar. Momento de color: anaranjado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Podrían recibir propuestas que los harán pensar y tomar una decisión en el plano laboral. Los sentimientos compartidos con alguien del entorno podría desbordarlos, pongan sus cosas en claro. Saber controlar lo que nos puede hacer daño y que dependa de nosotros es menester hacerlo. Momento de color: azul.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se interesarán en tener una conversación con personas idóneas para planear y poner en práctica un negocio. Día ideal para ello. Seguridad en el plano afectivo que los reconfortará. Valorar las buenas cosas que nos pasan y tratar de mantenerlas, buscando profundizar y lograr riqueza interna. Momento de color: carmesí.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) La búsqueda afectiva será bien respondida pero sepan que la situación no es fácil. El punto es respetarnos sobre todo cuando está en juego nuestra tranquilidad emocional. Hoy dejen de lado lo más que puedan y tomen un respiro en ese plano, no desatiendan los compromisos laborales. Momento de color: amarillo fuerte.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Les advierten sobre algo que deberán tener en cuenta en el plano económico. Si sus deseos son invertir lo que tienen deberían esperar un tiempo. La razón de una situación afectiva se la darán y los ayudará a comprender más sobre el proceder del otro. La claridad de las cosas es lo que nos hace madurarlas. Momento de color: púrpura.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aprenden una actividad nueva que los llevará a entusiasmarse. Todo lo que tenga que ver con comienzos es bueno para esta fecha. Punto final y nueva etapa en el plano afectivo. Las cosas empiezan y terminan, saber esto nos ayuda a manejarnos quizás con mayor realismo y mayor aceptación. Momento de color: rosa viejo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay novedades que los aliviarán en el plano económico. Los llaman para participar en emprendimientos interesantes. Entusiasmo. Los conceptos que manejaban en el plano de las relaciones sentimentales los cambiará. No decir a tiempo las cosas muchas veces nos trae complicaciones innecesarias. Momento de color: amaranto.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Novedades y noticias importantes sobre la atmósfera en el plano laboral que se disipa, todo vuelve a la normalidad. Deberán enfrentar un inconveniente económico que lograrán solucionar rápidamente. Llamado que los entusiasma. Los imprevistos siempre existen, no se culpen por todo. Momento de color: espárrago.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se presentan señales de mejoría en el plano económico. Saber esperar para poder tomar decisiones desde las certezas. Demostrarán sus sentimientos ante un reclamo que los hará ver la realidad. Aprender a escuchar y a dar lo que sentimos que podemos dar es importante para enriquecer la armonía de espíritu. Momento de color: aguamarina.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Podrían atravesar una situación incómoda en el trabajo, lo importante sería dejarla pasar sin involucrarse demasiado. En el amor las cosas se van aclarando. Todavía hay magia entre ambos. Mientras que se sientan las cosas pueden arreglarse, nada puede contra el amor verdadero. Virtud. Momento de color: zafiro.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Situaciones que los llevarán a tener que defender lo suyo en el plano económico. Les proponen un negocio no muy claro. Consulten sus cosas con personas idóneas. Aceptar que una relación termina es importante para lograr retomar la paz. Aceptar que no todo es como esperamos, siempre hay una razón.



Momento de color: añil.