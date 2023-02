Consulta el horóscopo de este lunes 13 de febrero de 2023

lunes, 13 de febrero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mientras se produzcan disputas en el área laboral más distancia habrá entre las personas con quienes deberían tener más tacto al relacionarse. Serenar los impulsos es una lección de vida que colabora con el bienestar. El amor con sensaciones similares. Momento: de color azabache.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se cubre y se termina finalmente un problema económico. Los taurinos lograrían saldar deudas pronto. El día con trámites y movimiento en el área comercial. El amor de estos sensuales románticos, dará posibilidades nuevas en los vínculos. Momento: de color amarillo oro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin adelantarse a los acontecimientos del corazón, pasarían una jornada tranquila. No piensen cosas que no son y busquen contar con su propia confianza hacia ustedes mismos y hacia los demás. El ámbito laboral calmo y armónico. Momento: de color zanahoria.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los regidos por la sugestiva Luna, hoy verán cumplidos sus presentimientos respecto a sus allegados. Busquen comprender que no siempre las cosas son como queremos. Llegan aires nuevos trayendo frescura y posibilidades. Momento: de color blanco lunar.



Leo (23 de julio al 22 de 22 de agosto) Leoninos primará hoy su gran rasgo comprensivo frente a situaciones de otros. Aflorará la lealtad a sus sentimientos y se comprometerán con fidelidad y respeto. Novedades en el área financiera que les daría el alivio esperado. Vayan paso a paso. Momento: de color plateado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos con fuerte templanza y reserva afrontan circunstancias conflictivas en su área laboral. No trunquen los planes que tienen en mente sobre poder crecer, la vida sigue dando cosas positivas. Amor consolidado y unido. Momento: de color azul.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Variable estado de ánimo para estos sensibles del Zodíaco. Las situaciones comunes de roces para Libra son catástrofes. Busquen trabajar internamente esta condición innecesaria. Finanzas con recompensa y alivio. Momento: de color rojo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con muchos movimientos en esta jornada con suficiente energía para poder dar fin a situaciones conflictivas en todos los planos donde las tengan. Firman, concuerdan y comienzan algo nuevo en sus vidas. Estén atentos a las oportunidades. Momento: de color dorado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos muy comprometidos con sus ideales, en esta jornada activa demuestran sus talentos en entrevistas o en el propio trabajo. Reconocimiento y crecimiento con mucha lucidez y compromiso. Amor algo alejados, observen. Momento: de color amarillo fuerte.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Variación y renovación en el plano de las actividades para los muy organizados capricornianos. Plasman nuevas ideas y mejoran el rendimiento del trabajo. Sentirán que completan una jornada atractiva y constructiva. Frescura. Momento: de color melón.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Una buena jornada productiva y relevante en el área de las actividades. Los acuarianos reconocidos y con entusiasmo. Entrevistas lúcidas con expectativas buenas. El amor con mayor cercanía. Reconocen errores y reanudan diálogos. Momento: de color fucsia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces no nos damos cuenta que somos imprudentes y cometemos errores que generan roces. La interpretación sobre las acciones de otros no siempre son las mismas, observarse es importante. Presten atención a los gastos y traten de marcar las prioridades. Momento: de color cobre.