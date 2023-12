Consultá el horóscopo de este lunes 4 de diciembre de 2023

lunes, 4 de diciembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes con sensación de liviandad y tranquilidad. Realizarán sus tareas con ímpetu y lograrán tener una jornada satisfactoria en todo sentido. Entusiasmo. Momento d color: azul ultramar.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cambios en el ámbito de sus actividades algunos con cierto inconformismo. A veces no hay demasiadas opciones pero lo que importa es saber que se sale adelante. Momento de color: café.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con novedades en el plano de las actividades con buena repercusión y crecimiento. Sus intenciones con esa persona serán bien recibidas y coincidentes. Momento de color: rosa aterciopelado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ánimos y entusiasmo que les darán un día con sensación plena levantando las energías. Darse cuenta que siempre es mejor la buena predisposición. Hallazgo. Momento de color: uva.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sentirán divididas las opiniones respecto a la toma de decisiones en el plano financiero. No se arrebaten y sepan aprovechar el tiempo para poder dilucidar. Momento de color: púrpura.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán el compromiso de ayudar a amigos. Día en el que se dan cuenta que se juegan emocionalmente en las parejas. Planteos válidos. Momento de color: tornasolado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Afrontan con éxito ciertas discusiones que se dan en el ámbito laboral que tendrán el sentido que ustedes deban darle. Calmen las aguas y sonrían. Momento de color: rojo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Motivaciones en este lunes que celebrarán haber podido hablar con esas personas con quienes debía hacerlo. Amor que llega para algunos. Armonización. Momento de color: celeste.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Comienzos positivos en trabajos o actividades propias. Buena energía colorida y con excelente repercusión interna. Aprovechen salidas nocturnas. Momento de color: anaranjado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas ultiman detalles y avanzan en negociaciones u operaciones pautadas. Nueva etapa afectiva en aquellos que estén con parejas añosas. Ilusión. Momento de color: aguamarina.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Mucho movimiento para este lunes que les ofrece y a la vez les pide rapidez. Novedades, llamados y propuestas que mejoran sus condiciones. Momento de color: amarillo puro.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El valor sentimental que sienten hacia sus familiares es algo que debieran darle prioridad. Las riñas innecesarias pueden evitarse. No se acostumbren a discutir. Momento de color: menta.