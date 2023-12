Consulta el horóscopo de este miércoles 27 de diciembre de 2023

miércoles, 27 de diciembre de 2023 00:19

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles muy mercuriano dada la actividad que desempeñarán sobre todo en el plano social y comunicacional. Lucidez y confianza en ustedes. Momento de color: azul profundo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Importante jornada en el plano afectivo en el que conjugarán sus ganas de dialogar y de demostrar lo que el otro les genera. Conciliaciones y amor que supera todo. Momento de color: rojo aterciopelado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Proyectos nuevos que los piensan con muchas ansias de superación y progreso. Sienten sus baterías energéticas cargadas de mucho optimismo. Día clave. Momento de color: plata.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no se inventen nuevos problemas por cosas que no tendrían que tener peso en ustedes. Hora de tomar decisiones y liberarse de sensaciones tóxicas. Momento de color: amatista.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se sentirán apoyados en sus decisiones sobre asuntos que los preocupan. Con vistas hacia el futuro le dan valor a las buenas cosas que les pasan. Compenetración. Momento de color: luces naranjas.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Le dan valor a su libertad y se permiten tener mayor autenticidad sin temor. Lo mejor que podemos darle a los demás es nuestra verdad y espontaneidad. Momento de color: cereza.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) día para tomar ciertas decisiones que por momentos dudan. Librianos conecten su corazón con la razón y hagan lo que sientan. Las buenas cosas no se cuestionan. Momento de color: blanco.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se permiten salirse de la rutina planteándose tomar alguna actividad que los alegre. Hora de mover esos cuerpos. Verán venir a quien esperan. Dicha. Momento de color: arándano.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Harán en este día lo que realmente sienten. Dirán y serán escuchados, demostrarán y serán comprendidos. La autenticidad tiene un valor supremo. Momento de color: rojo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buena jornada para cortar con situaciones que hace tiempo sienten que no dan para mayor tiempo. Liberación y compromiso con ustedes mismos. Salud. Momento de color: plateado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día con mucha actividad en el plano de las actividades en el que tendrán satisfacciones esperadas. No dejen pasar invitaciones sociales. Contactos nuevos. Momento de color: azul eléctrico.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Entusiasmo y significancia en el plano afectivo. las familias con mucha armonía, las parejas con franqueza y disposición a comprometerse e ir por más. Alivio. Momento de color: frutilla.