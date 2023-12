Consulta el horóscopo de este 25 de diciembre de 2023

lunes, 25 de diciembre de 2023 13:58

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con mucho ritmo que los mantendrá ocupados. En sus pensamientos la posibilidad de desistir a personas que no les aportan nada. Dejar atrás. Momento de color: azul acero.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Rompen reglas que los atan a culpas o cargas impuestas que no tienen sentido. La responsabilidad también pasa por hacerse respetar y defender las ideas o valores. Momento de color: plateado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Presten atención y no se colapsen por las cosas que tienen que hacer. Demoras y algunas irresueltas. Todo a su tiempo geminianos, hoy día mejor para sociales. Momento de color: esmeralda.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Vuelven a diálogos perdidos con personas a las que quieren. Rescatar vínculos sanos es enriquecedor y aleja la soledad que a veces sentimos. Revalorización. Momento de color: magenta.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) No tengan fantasías con cosas que no van a pasar. Los miedos toman poder si se lo damos. Siempre sentir el amparo Universo con sus leyes sublimes. Calma. Momento de color: plateado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Reciben sorpresas que los dejarán atónitos desde el mejor sentido. Nuevas personas o llamados esperados que les darán un día inolvidable. Valoración. Momento de color: celeste.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos encaren la jornada tratando de dejar de lado los nervios que los acosan y les obnubila las energías. Transmuten a positivo y bello. No es difícil. Momento de color: blanco.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día profundo en el que tienen cuestionamientos internos sobre los afectos y el modo de manejarse en ellos. Celos y temores no construyen, destruyen. Momento de color: gris.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sienten decididos y estimulados para ejercer las energías en sus aspiraciones. Se encaminan y se encauzan con excelentes perspectivas. Momento de color: anaranjado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aprender a que las cosas tienen su recorrido y tiempo y que todo está conectado al ritmo Universo. La ansiedad lastima, la paciencia aporta sabiduría. Momento de color: arándano.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día acalorado en el plano de las actividades con mucho para hacer y resolver. No alteren sus ánimos por palabras negativas que les llegan. Independencia. Momento de color: aguamarina.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Valoran sus esfuerzos y reciben el reconocimiento esperado en el área de las actividades. Momentos claves en el plano financiero, observen bien qué hacer. Momento de color: manzana.