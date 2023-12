Consultá el horóscopo de este sábado 2 de dicembre de 2023

sábado, 2 de diciembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No pierdan su norte por traspiés que puedan ocurrir. Natural que así sea en la vida y en todos los aspectos. Reciben buena ayuda de allegados que los quieren. Momento de color: celeste.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Fuerzas internas los ayudan a superar problemas que lastimaron sus corazones. Sábado para poder planificar salidas, incluidas caminatas y aire libre. Momento de color: carmesí.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Repasarán en sus fueros íntimos cuáles son las verdaderas prioridades y las revalorizarán tomando coraje de defenderlas y hacerlas respetar. Señales positivas. Momento de color: lila.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reconocimiento y avance en el plano intelectual dándoles elementos que los ayudarán a su éxito. Se rodean de personas que los quieren y conocen otras de su agrado. Momento de color: amanecer.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Base sólida que se reaniman en las parejas ya consolidadas. Las nuevas con planes coincidentes y objetivos aprontados. Sábado de disfrute y de regocijo interno. Momento de color: rosa.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se sienten en medio de situaciones que los supera. Dando un paso al costado y dejando que las responsabilidades sean asumidas. Liberación. Momento de color: eucalipto.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Jornada interesante con invitaciones sociales para algunos que les darán buenos momentos. Seguridad sentimental con ganas de seguir adelante. Momento de color: negro aterciopelado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A veces el corazón late de manera distinta respecto de quienes necesitamos que estén con nosotros. Día para decisiones sanas y para empezar nueva etapa. Momento de color: arándano.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Contactos nuevos en el plano social, llegarán personas con cosas en común. Hagan con sus emociones algo que les sane el dolor y no que lo profundicen. Momento de color: amarillo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Armonía y mayor diálogo para algunos capricornianos que sientan esa necesidad, puerta abierta. Las preguntas internas les hacen revisar actitudes. Momento de color: granito.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Consideración que los libera de trabas que ustedes mismos se ponían. Organicen sus tiempos como para dejar algo libre y puedan hacer algo que les guste. Momento de color: verde.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Si sienten que se dieron cuenta tarde, no se culpen, las cosas son y nos pasan en su momento justo. Darse cuenta es importante, siempre. Momento de color: tornasolado.