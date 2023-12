Consulta el horóscopo de este martes 19 de diciembre de 2023

martes, 19 de diciembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Conquista merecido en tema de papeles o judiciales. Logran que lo justo se exprese en su favor. En los afectos hay propuestas que se acercan. Novedad. Momento de color: oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día con energía y deseos fuertes de poder concretar sus sueños. Es esa la actitud sobre los desafíos los cuales verán solucionar. Ímpetu y coraje con la frente alta. Momento de color: oro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los caprichos en el plano afectivo no sirven sino para desgastar las parejas o cualquier relación. Debieran revisar sus objetivos y buscar una madura tranquilidad. Momento de color: azabache.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Saber hacia dónde van en el plano de los afectos. Ganarán si esquivan hilar fino en cosas insignificantes. Las finanzas están más estabilizadas. Sosiego. Momento de color: verde manzana.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se empapan de conocimiento y afrontan entrevistas con firmeza y seguridad. Sentirán y quedarán pensando las palabras vertidas por las personas que los quieren. Momento de color: uva.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sensación de vacío por ausencias queridas. Asumir la vida tal es con sus pautas celestiales da paz. Novedad en el plano de las actividades. Distracción. Momento de color: anís.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se proponen hoy tratar de cambiar ciertas actitudes que los hacen angustiarse sin sentido. Restauran una relación que parecía dañada. Momento de color: azul profundo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se animan escorpianos a contactar personas que les interesa conocer. Avances claros y concisos haciendo estar más seguros. Experiencia y logros. Momento de color: plateado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sienten jefes de sus decisiones sin temer dar el paso adelante. Intuición. Hay presagios de mejoras en las parejas, ilusión y alegría anheladas. Momento de color: blanco.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sienten que su parecer a veces no es entendido. Propongan con otro estilo y con mayor condescendencia. Comprensión y reconocimiento. Momento de color: amarillo fuerte.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sostienen sus emociones en un día con algo de nervios y desafíos en el plano de las actividades. Tienen energía de sobra acuarianos, no teman poder. Momento de color: azul eléctrico.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Gestiones y trámites que pondrán a prueba su paciencia. No opaquen su día con menudencias y distingan las buenas cosas que hay en su haber. Construcción. Momento de color: arándano.