Consultá el horóscopo de este 12 de diciembre de 2023

martes, 12 de diciembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Marcianos hoy dan cierre a asuntos que no tienen sentido en sus vidas. Su sensibilidad a prueba, pero sean más mentales. Traen en sus corazones nuevas esperanzas. Momento de color: verde bosque.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sabiduría expresada en sus acciones hacia los suyos. Prima el amor y la pureza del compromiso. No están lejos de lograr lo que esperan en sus vidas. Intuición y certeza. Momento de color: blanco.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Verán acercarse las expectativas que tienen hacia la realización. Concreciones y avances que les darán un día con mucha tranquilidad, paz y entusiasmo. Momento de color: verde manzana.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Decisiones en el plano afectivo. Día con ganas y seguridad de terminar vínculos que no son buenos. Liberación y proyecciones nuevas para poder ser felices. Momento de color: rosa.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Discusiones en este día con algo de alteración emocional. Recuerden sus aprendizajes de mantener más respeto a su salud quitando alteración y nervios. Momento de color: granate.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buenas respuestas ante sus reclamos o planteos en el ámbito de las actividades. Avanzan intelectualmente y se sienten más firmes y seguros. Momento de color: berenjena.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un martes para activar las energías necesarias y salir a la vida con ímpetu y seguridad. Verán con lindos ojos a nuevas personas que llegan a sus vidas. Momento de color: cereza.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conclusiones de temas laborales, como de papeles, cuestiones judiciales o firmas. Escorpiones con ganas de clavar el aguijón, no hace falta, concilien. Momento de color: granate.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Menguan arrebatos de ira y surgen de su espiritualidad pronunciada su mejor parte. Es constante concientizar sobre los impulsos negativos. Luminosidad. Momento de color: plata.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Música para sus oídos sobre temas financieros. Estarán aptos para saldar deudas, compras atrasadas, tranquilidad que llega. No desperdicien oportunidades. Momento de color: amarillo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Merecidos éxitos acuarianos en el plano de las actividades. Buenos comienzos laborales, continuidades aseguradas que vencen el temor de no seguir trabajando. Momento de color: azul profundo.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Darse cuenta a tiempo antes de pronunciar palabras innecesarias o accionar sin sentido con enojos bullicios. Día para conectarse con sus almas profundas. Momento de color: violeta.