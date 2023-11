Consultá el horóscopo de este 07 de noviembre de 2023

martes, 7 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Permitan que el tiempo haga su parte y que es una parte que se debe considerar como parte de la sanación de penas. Siempre hay situaciones y oportunidades nuevas para celebrar la vida. Esperen con esperanza y alegría. Revelación. Momento de color. perla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día activo con resultados normales. Sin alteraciones y con noticias que alientan a ponerse contentos. Circulan dentro suyo aspiraciones nuevas que los incentivan a querer superarse y preparar sus conocimientos. Evolución. Momento de color: verde claro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Punto de partida en proyectos que evolucionan favorablemente. Mente lúcida y con empuje van a sentir que en este día avanzan. No olviden este tipo de sensaciones tan positivas y procuren mantenerlas para vivir mejor. Momento de color: cerúleo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Re conducen gestos como propuesta de llegar a subsanar ciertos roces existentes en sus lugares de trabajo. Martes con incentivo para poder colorear con mayor frescura las cosas que tienen que hacer. Algarabía y sueños. Momento de color: luna llena.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay una intuición acertada respecto a negocios que tienen frente a ustedes. Vayan por partes sin arrebatarse. Hay dolores que quedaron marcados en sus corazones que en este día sentirán que ya terminaron definitivamente. Momento de color: amatista.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Trámites pendientes, papeles para ordenar, firmas que concretar, conversaciones trascendentes. sienten que es un esfuerzo poder comprender o aceptar los reclamos de sus parejas. Se trata de valorar el amor mutuo y entender. Momento de color: rosa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Zona emocional algo alterada. Abran el hermetismo que guardan respecto a las injusticias que tienen y reclamen. El clima del día es armonioso para todo tipo de negociaciones. Entrevistas laborales, exámenes, pruebas. Momento de color: anaranjado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mucha determinación y claridad frente a los acontecimientos del día. Recuperan energías y cierran capítulos vividos que les dejaron un sabor amargo. Surge de ustedes mismos un ímpetu claro positivo. Momento de color: rojo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Dejar pasar el tiempo esquivando conectarnos con algunas cosas que hay que resolver, sólo complica y atrasa. Hoy revisen sus trámites y traten de ir sacándose cosas de encima. Cambios internos. Momento de color: verde hoja.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Gran momento, aprovechen para poder ponerse a tono con sus obligaciones desde la creatividad y las ganas de superarse. En el ámbito afectivo se aglutinan o agrupan cosas que les van pasando que los disgusta. Hablen. Momento de color: avellana.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Posibles conflictos en el área de las actividades por cosas que están atrasadas o que no tienen respuestas. Día con altibajos que amerita buscar momento de quietud y de recarga de pilas y ánimo. Sonrisas que llegarían por llamado. Momento de color: rosa.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hoy es un día con mucha lucidez y a la vez espontaneidad que les servirá para entrevistas laborales, reuniones, discusiones importantes o firmas. Recuerden no dejar pasar los compromisos afectivos que esperan sus respuestas. Momento de color: sol.