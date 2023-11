Consultá el horóscopo de este lunes 6 de noviembre de 2023

lunes, 6 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Atisbos y reminiscencias del pasado en este lunes en el que deberán poder lo mejor de ustedes para levantar el ánimo. Nunca debe caer, apunten siempre alto arianos. Calma en las actividades, capacidad. Momento de color: azulino.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Constitúyanse sin tapujos a las cuestiones del día en las que deban exponer sus puntos de vista. No dejen pasar oportunidades que los beneficiarían bastante en el plano de las actividades. Congregan amistades. Momento de color: pera.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Realizan con mucho tino las cuestiones relacionadas con papeles en este día que los hará sentirse completos. Hay sensación de exquisitez en el amor, fascinación y ansias de llegar a mayores proyectos. Momento de color: mandarina.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Siendo que tienen en mente varias opciones y obligaciones para el día, hagan lo que menos los ofusque o altere. Traten de concebir las cosas con otra mirada y mayor frescura, no puede ser que siempre haya motivos para el mal humor. Momento de color: almendra.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Tengan presente las buenas cosas que han logrado hasta ahora y sigan adelante. Los obstáculos son naturales y habituales en la vida. Pónganse contentos y conectados con los suyos, hay motivos suficientes para un buen día. Momento de color: manzana roja.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Notorio avance en el área de las actividades, con nueva agenda y posibles cambios en puerta. Siempre procuren concebir las cosas como pruebas no como castigos, porque los castigos celestiales no existen. Todo es prueba. Momento de color: añil.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) llegarán a ver con sus propios ojos venir a aquellos que se suponía como imposible. Los caminos que tomamos cuando son equivocados, debemos saber que no sólo afecta a nosotros mismos sino a quienes nos aman. Momento de color: marroc.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Progresan a pasos agigantados en el plano laboral. Lo que deben tener en cuenta es el cansancio físico dado el stress de los compromisos. Hagan lo imposible por dormir bien, desenchufarse hasta el día siguiente. Momento de color: maíz.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Compromisos en este día algo crucial para aquellos que tengan firmas, trámites importantes, decisiones. A las luces se les agrega más luz por la suba de emociones positivas en el plano afectivo. Fascinación. Momento de color: frutilla.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Predicción que se materializará en el plano afectivo. Consolidan y hacen de la promesa hechos. Jornada que los alentará a tener las cosas ya organizadas pensando hacia el futuro no sólo de ustedes. Momento de color: granada.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acepten que es hora de entablar su postura ante esos problemas familiares de larga data. Hacerle ver al otro su error ayuda a ambos a evolucionar. Hay cosas que no pueden pasarse por alto. Aproximación. Momento de color: amatista.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Comezón interna dados algunos acontecimientos poco agradables. Pasen por alto y no se enganchen en esas cosas que nada merecen. Sienten que están siendo algo pasivos y que tienen que agilizar más sus finanzas. Momento de color: amarillo.