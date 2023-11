Consultá el horóscopo de este 03 de noviembre de 2023

viernes, 3 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin duda un viernes activo con emociones altivas y a la vez sensibles. Lo inestable deberían poder manejarlo en pos de ustedes mismos y de quienes los rodean. Lugar ganado en el plano de las actividades. Ventaja. Momento de color: mora.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Novedades en el plano afectivo venusinos, que les darán alegrías con ilusiones más concretas. Los altibajos emocionales debieran ser menos presentes en pos de establecer una rutina más calma y prometedora. Momento de color: uva negra.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El objetivo de este viernes sería llegar a terminar esos trámites o movimientos de papeles que sería importante lograr. Recorren emocionalmente escenas del pasado amoroso, dándoles algo de nostalgia. Sentimientos. Momento de color: cobre.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para concretar citas o entrevistas que les darían un panorama más satisfactorio en el plano de las actividades. Mejoras y chances. Los corazones cancerianos con cierta necesidad de ser más contenidos y escuchados. Momento de color: lacre.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Visitas inesperadas que les atarean el día aunque con alegría. No sientan como amenaza cuando se le advierte algo en el plano de las actividades. Ese fuego regente a veces tiene las llamas muy altas. Comprensión. Efusividad. Momento de color: agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día para evacuar dudas y hacer esas preguntas que a veces no nos animamos. Sobre todo en el trabajo es donde no tenemos que temer decir. Intuición financiera que les traerá buena mejora, piensen bien. Momento de color: aguamarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los vínculos afectivos se nutren no sólo del amor que se siente, sin diálogo, respeto y comprensión, difícil llegar a ser felices. Piensen mejor sus estrategias en el plano de las finanzas. Deudas, pagos y cobros. Objetivos que cumplirán. Momento de color: amarillo fuerte.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Les advierten sobre sus gastos a modo de tratar de frenar un poco los que no son necesarios. Aprendizaje. Conexión especial con personas que podrían conocer aquellos que no tienen parejas. Sociabilidad. Momento de color:



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los dichos de otros que queden en sus bocas. Ustedes no debieran involucrarse en asuntos que no les daría ningún beneficio. Las actividades pasarían sobre todo por el lado de cierto crecimiento económico. Momento de color: rojo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aterciopelada sensación en el plano afectivo para aquellos que recién comienzan relaciones amorosas. Los que tienen pareja no estaría de más agasajar y demostrar más lo que sienten. Viernes calmo en lo laboral. Momento de color: rosa.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con la máxima creatividad realizarán sus labores con mucha capacidad y certeza. Disfrute máximo en reuniones sociales sintiéndose en su salsa. Aprovechen esta jornada iluminada. Momento de color: fucsia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Nutrir los vínculos afectivos es importante. A veces la rutina que vivimos nos hace olvidar de las cosas realmente necesarias para poder ser felices. Comienzos laborales bien aspectados, reuniones, entrevistas y firmas. Momento de color: dorado.