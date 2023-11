Consultá el horóscopo de este sábado 25 de noviembre de 2023

sábado, 25 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día que aprovecharán para hacer cosas en casa. Limpieza profunda, cambio de lugar los muebles, movilizar. Las energías hay que renovarlas también en las cosas. Momento de color: menta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Busquen poder tener una actividad física diaria. Siempre hay tiempo para poder ocuparse de uno mismo. Día para revisar las dietas y mejorarlas en calidad. Momento de color: verde.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Tienen necesidad de tomarse el día para pensar en sus cosas, poder conectarse profundamente con ustedes mismos y aspirar a mejorar. Introspección. Momento de color: púrpura.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aireen y refresquen sus mentes, relajen sus cuerpos y hagan algo por ustedes. No nos damos cuenta que aceptamos vivir con nervios y preocupaciones. Momento de color: verde bosque.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Fluyen sus corazones y se permiten soltar sus sentimientos. Sorprenderán a los suyos con alivio por respuestas que esperaban desde hace tiempo. Momento de color: miel.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Propónganse levantar el ánimo y lograr ver las cosas de la vida con ojos más calmos, conciliadores y esperanzados. Cada día otorga Todas las posibilidades. Momento de color: papaya.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos dense posibilidades de ampliar sus rutinas diarias sumando nuevos desafíos o actividades. No se enfrasquen ni obsesionen con temas menores. Momento de color: malva.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Si no destraban esas preocupaciones vanas, la exageración les hará pasar un mal día. Organicen las prioridades y suelten. Todo llega. Momento de color: lila.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Despiertan interés por realizar alguna actividad que les sume conocimiento. Entusiasmo. Las cosas del corazón floreciendo y con entrega. Momento de color: rosa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mayor proyección en sus aspiraciones financieras. Aparecen propuestas y proyectos que los seducirán. Día con un despertar afectivo. Momento de color: ámbar.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros buscan perfeccionarse en sus tareas. Hay mayor conocimiento y desempeño. Día con energía equilibrada que suman salidas divertidas. Momento de color: cereza.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Avances en el plano emocional. Se despiertan con una sensación agradable de superación y nuevas expectativas. Aplican sus talentos con entusiasmo. Momento de color: zafiro.