Consultá el horóscopo de este 21 de noviembre de 2023

martes, 21 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No sientan que ponen en riesgo su seguridad económica al recibir otras ofertas de trabajo. Confíen en sus capacidades y decidan tranquilos. Amor que acompaña. Momento de color: oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las cuestiones personales hoy debieran estar alejadas de sus pensamientos al momento de entrevistas, gestiones importantes o acciones laborales. Tranquilidad y concentración. Momento de color: madera.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) A veces es mejor ceder aún sabiendo que se tiene razón y tener una actitud condescendiente con quienes todavía tienen que aprender a escuchar. Valentía. Momento de color: azul puro.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no posterguen ocuparse de esas cosas que les cuesta realizar. Hace bien cuando afrontamos obstáculos que parecían difíciles. Pasan el día con suerte. Momento de color: fucsia.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Las suposiciones no siempre son acertadas, no se guíen por rencores sino por la experiencia puntual de las situaciones. Emociones equilibradas para este día. Sorpresa. Momento de color: durazno.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Conveniencia en el plano financiero, aprovechen y piensen la mejor opción. Iluminación. Los afectos con algunas contrariedades, aprender a escuchar es la opción. Momento de color: lima.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Compás de espera ante la falta de respuestas. Sepan esperar con optimismo y las cosas llegan sin dificultad. Revelación y testimonio que los sorprenderá. Momento de color: rosa suave.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sientan las cosas como si fueran huracanes. Cambiar la mirada en pos de tener equilibrio emocional. Obtienen reconocimientos que los alegrarán. Momento de color: amatista.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para reconciliarse con personas por las que sienten pena de estar distanciados. Conciliar es sublime. Hay novedades en las familias que les darán mucha alegría. Momento de color: oro.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Organicen su día para poder terminar trámites atrasados que saldrán bien. Llega a ustedes una explicación que los reconfortará. Amor pleno y con proyectos. Momento de color: canela.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Verán mejoría en las relaciones afectivas. Parejas nuevas con buena proyección. Buen momento para comenzar actividad física, por lo menos, caminen. Momento de color: aguamarina.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos excelente día en el plano de las actividades. Comienzos exitosos y con buena mirada hacia el futuro. En los afectos hay mejoría y ansias de estar bien. Momento de color: frutilla.