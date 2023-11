Consultá el horóscopo de este 19 de noviembre de 2023

domingo, 19 de noviembre de 2023 00:15

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



El esparcimiento mental es una necesidad. A veces no nos damos cuenta o no sentimos que así es. Quizás sea un buen momento para hacerlo y pasar buenos tiempos para lograr tomarnos la vida desde un lugar más tranquilo y sano.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten hoy de no dejar pasar oportunidades de dialogar sinceramente con familiares de los que se distanciaron. Buenas energías y liviandad interna como para pasar un lindo domingo. Posible señal de alguien que esperan, no se adelanten a conclusiones.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos, verán resultados de cuestiones que tienen que ver con la familia. Nuevos diálogos esperados de tiempo atrás que se darían hoy en un marco de tranquilidad y añoranza. Saber que la familia es siempre importante. valorar lo que se tiene.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos la búsqueda estaría encausada para aquellos que desean mudarse o tratar de tener mejoras en el hogar. Hagan cuentas y precisen sus pretensiones en el plano financiero, están en condiciones de poder tener logros.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos, les pedirán ayuda y buscarán su consuelo. Día para ordenar los hogares y generar movimiento de energía. Las casas deben ser ventiladas todos los días y la limpieza es parte vital para tener una vida sana completa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las alternativas que presenta este día son buenas en el plano familiar. Posibles llamados también de personas con las que podrían llegar a tener algún proyecto. Amor en etapa de diálogos profundos y sinceramiento. Día intenso.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos estén atentos a los llamados, que por más que sea día domingo, a veces el trabajo llama también. Todo es posible, no desesperen. Tranquilicen sus ansias y pongan lo mejor de ustedes en la vida toda. Paz y armonía.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las verdades aflorarán en este día de charlas en familia que darían la posibilidad y el contexto como para poder decir lo que no siempre nos animamos. Brillos en los ojos y sensación de alegría. Reciben mayor tranquilidad en sus almas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos no siempre podemos estar de acuerdo o pensar igual acerca de las distintas cosas de la vida. Eso no debería inhabilitar para poder ser amigo, pareja o pariente y amar a esas personas. La templanza es vital.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Descubrir la profundidad de las cosas simples, nos da una gran parte de la felicidad de la vida. Capricornianos, esa intensidad que ponen para padecer los problemas, úsenla para apreciar las cosas de la vida. Llegan recompensas emocionales.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos jornada muy completa, con novedades que les darán alegrías y buenos momentos. Piensan mucho en personas que no están, traten de mirar hacia adelante, tal hicieron ellos en su momento. Evolución y sabiduría.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Actividad pausada para los piscianos. Pueden tener sus tiempos de acuerdo a sus necesidades hoy. Aprovechen para poder conectarse con su ser, indagar y ordenar pensamientos que a veces son tendenciosos a caer en tristezas.