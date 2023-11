Consultá el horóscopo de este sábado 18 de noviembre de 2023

sábado, 18 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Voluntad de seguir pensando en nuevas opciones, ideas creativas a las que podrán programar bien para poder llevarlas a cabo. La vida es crecimiento. Momento de color: azul Francia.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Moderados estarán en este día para lo relacionado en conversaciones importantes sean familiares o de actividades. Sienten que hay cosas para modificar y predisponerse mejor. Momento de color: coral.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) En este sábado van a poder tener salidas o invitaciones que esperan desde hace tiempo. Sean puntuales en las pautas o condiciones que desean que estén claras. Siempre se puede elegir. Momento de color: cereza.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para renovarse en cuanto a salidas, comprarse algo lindo, sentarse en una plaza, celebrar noticias que llegarán prematuramente para algunos. Momentos agradables. Momento de color: rosa.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Algunos tendrán viajes repentinos por motivos laborales. No desperdicien la oportunidad, podrían tener ascensos o mejoras en el plano financiero. Prosperidad. Momento de color: anaranjado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Descubren nuevas formas de manifestar y soltar sus afectos que los reconfortará a ustedes mismos y a sus parejas. Propuestas y conversaciones prometedoras. Momento de color: frutilla.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy se darán cuenta de ciertos errores o modos que a veces tienen y que afectan bastante a quienes los rodean. Renovación, transformación. Siempre hay alternativas para mejorar. Momento de color: amatista.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Descreen de palabras que vienen de alguien de quien ya habían recibido cosas que no son. Prudencia, no se dejen engañar. Hay cambios y rumbos nuevos. Momento de color: canela.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se victimicen, vean su parte negativa también, lo mejor es conciliar y fraternizar. Liberan angustias luego de conversar. Empatía y comunicación. Momento de color: lila.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy tendrán esas respuestas que esperan y que son bastante cruciales para su vida afectiva. Quienes no tienen pareja, podrían deslumbrarse con alguien nuevo. Momento de color: oro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Crecimiento interno y mayor seguridad por ver que sus talentos son respetados y valorados. Crecen y prometen abrir el abanico de oportunidades. Momento de color: maíz.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos, se despiertan con ese halo renovado de no querer mirar hacia atrás en el plano afectivo. Este ímpetu les dará mayor luz en todos los aspectos de su vida. Momento de color: plata.