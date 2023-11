Consultá el horóscopo de este jueves 16 de noviembre

jueves, 16 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) las apariencias engañan, frase con aroma a abuelas que es muy acertada. Tengan a bien observar bien e hilar las palabras que escuchan. Llamado importante. Momento de color: magenta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Observan con otros ojos a alguien de su entorno. Las relaciones ya asentadas podrían tener cierta crisis o hacer un click que les despertará otras necesidades. Momento de color: rojo aterciopelado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay temas que es mejor esperar antes de emitir un veredicto o concepto de los que luego se arrepentirían. Prudencia y mente fría. Posibilidades de viajes de trabajo. Momento de color: rojizo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se refugian en pensamientos más sensatos para poder tomar esas decisiones que cuestan. Reserva en sus acciones y confianza en ustedes mismos. Independencia. Momento de color: plateado.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Explicaciones que les llegan y que los conformarán en el plano de las finanzas. Se aclaran cosas y se sigue hacia adelante. Los diálogos serán la clave en este día. Momento de color: caoba.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Imaginación y creatividad a la orden del día virginianos. Lucen sus capacidades intelectuales con la simpatía correcta en entrevistas o arreglos. Avances. Momento de color: dorado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Ocurrencias en el plano laboral que no serían de buen tino. Mediten primero y busquen alternativas más plasmables y considerables. El amor con luces nuevas. Momento de color: cobre.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Todo no se puede escorpianos. Tómense su tiempo y piensen bien con qué se quedan o qué prefieren para sus vidas. Decisiones varias y crecimiento. Momento de color: amatista.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) En este jueves tendrán gran lucidez para lo que deban realizar, trámites, firmas, entrevistas, acuerdos, conversaciones importantes. Algarabía. Momento de color: oliva.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Su típica paciencia se verá afectada capricornianos, dadas ciertas circunstancias que no saldrían como esperan. Consideren a quien se equivoca y escuchen. Momento de color: azabache.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día especial en el que podrán acercarse a esas personas de su interés. Seducción. Los momentos laborales serán algo salpicados con incertidumbre. Momento de color: azul eléctrico.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Evalúen sus gastos, organicen mejor la entrada y salida del dinero. En el plano afectivo sentirán que pueden aspirar a más amor y comprensión. Autoestima y valoración. Momento de color: cian.