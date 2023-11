Consulta el horóscopo de este domingo 12 de noviembre de 2023

domingo, 12 de noviembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El paisaje de este domingo aparece con mucho color, con ánimos renovados y ganas de salir al sol. Aunque llueva. Giros y nuevas figuras que aparecen en su haber social concretando nuevas amistades y contactos. Momento de color: fucsia.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que se les pide muchas cosas con las que no pueden cumplir o creen que es demasiado para ustedes. háganlo saber y hagan de sus días algo más confortable y sano para ustedes. Domingo para caminatas o aire libre. Momento de color: verde.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se manejan con mayor soltura en el ámbito social, algo que es natural en ustedes la comunicación. Salen de cierto ostracismo mirando para adelante con mayor firmeza y convicción. Cosas claras en el plano afectivo. Decisión. Momento de color: blanco.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No den resoluciones a las cuales quizás no puedan cumplir. Sólo asuman lo que pueden sin sentir que son los responsables de todo. Una buena jornada para poder poner las cosas en claro y avanzar en la vida con entusiasmo. Momento de color: rosado.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los momentos de este día cargado de actividad, tendrán una dosis de optimismo y buena energía que los hará sentirse fantásticos. Si les llama la atención alguien que cruzan, no vacilen en tratar de entablar comunicación. Momento de color: celeste.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay cosas que no dependen de uno por lo que ustedes tendrán que soltar esa sensación de responsabilidad o de sentir que les concierne. Hay alternativas de salidas que les harán bien, virginianos jueguen un poco. Momento de color: sol.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un sinfín de ocurrencias tendrán librianos en este día que les produce ganas de estar contentos. Paso a paso llegarán a tener o a conseguir lo que desean, y es esa la premisa al momento de pensar mucho todo. Tranquilidad. Momento de color: turquesa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay prioridades hoy para resolver asuntos domésticos. Cedan y verán la solución. No olviden escorpiones que la razón o el dominio de las cosas no pueden ser siempre desde ustedes o de ustedes. Consideración. Momento de color: cobre.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mantengan la calma ante posibles discusiones en el ámbito familiar. Decidan y elijan la alegría y comprendan lo que más puedan a quienes se equivocan. La seguridad que les dan las personas que los quieren es la llave de la calma. Momento de color: oliva.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Acontecimientos sociales en este día de invitaciones o encuentros. Llegan a conocer personas que los dejarán pensando. Las cosas siempre tienen un sentido y una razón de ser. Si algunas terminan otras empiezan. Momento de color: anaranjado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lo primero que querrán hacer hoy es hacer algún plan para distenderse, aún estando en sus casas. Relajar o producirse buenos pensamientos y limpiar las energías tóxicas, siempre se puede. Innovación. Momento de color: violeta.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día con introspección y reluciendo el afán de lograr crecimiento interno y reavivar proyectos propios en cuanto a espiritualidad. Los cambios para mejor siempre son buenos. Alguna invitación que debieran aceptar. Momento de color: blanco.