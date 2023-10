Consulta el horóscopo de este lunes 9 de octubre de 2023

lunes, 9 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hacer lo que tengan que hacer pero con menor carga de adrenalina. No desgasten sus nervios, respiren, disfruten, hagan lo que puedan. Día para tratar de cambiar los modos y manejarse mejor para ustedes. Momento de color: oliva.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren calmar los ánimos y quitar esa sensación de intranquilidad. Lo interesante es no acostumbrarse a estar alterados, hace mal. Novedades en el plano financiero, se aliviana el peso de las responsabilidades. Momento de color: rosa.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Abrir la puerta a diferente búsqueda de proyectos en el plano de las actividades. La variabilidad de talentos geminianos les dan esa posibilidad. Creatividad. Momento de color: amarillo puro.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Esa sensación de agotamiento la dan los nervios que por demás aparecen ante cualquier circunstancia. Usen su luna regente como inspiración de paz y armonía. Conexión con alguien que llega a sus vidas. Momento de color: malva.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día apto para negociaciones, firmas, diálogos importantes, transacciones. Piensen bien qué hacer en cuanto a sus finanzas, no arriesguen sin corroborar. Prueban que para sus parejas son muy importantes. Momento de color: fucsia.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Podrían confirmarse las cosas que esperan que se den. Día con ánimos positivos y ganas de seguir adelante. El amor con solidez subsanando problemas y priorizando las cosas importantes. Momento de color: lila.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Diálogos que reconfortan y alivianan ese peso emocional que para ustedes es muy importante. La armonía libriana en perfecto estado. Cuiden las tentaciones y los gastos innecesarios, mal lapso para deudas. Momento de color: granate.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay relaciones que se deterioran y quizás asumir que las cosas empiezan y terminan. Estén expectantes ante llamados o comunicaciones que en el plano de las actividades llegarían y los alegrarán. Momento de color: azul intenso.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día positivo en el plano de las actividades, llevándolos a conocer nuevas alternativas que enriquecerán sus talentos. Proyección. Hay algunos resquemores en el plano de los afectos, revisen actitudes, no siempre tenemos la razón. Momento de color: ámbar.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas gestionen en ustedes mismos poder soltar las situaciones que ameritan que las hagan los comprometidos de ellas. Ayuda a crecer y a poder sentir la responsabilidad en la vida. Momento de color: añil.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Crecimiento en el área laboral salen a relucir sus talentos innatos, creativos del Zodíaco. Sus allegados traen novedades que los alegrarán dando un día pleno en las emociones y los sentimientos. Momento de color: crema.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Comienzo de nueva etapa en el plano afectivo, estén en pareja o recién inicien relaciones. Valoran la dedicación del otro y las ganas de crecer en el amor. Descomprimen una situación laboral. Momento de color: rosa aterciopelado.