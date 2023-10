Consultá el horóscopo de este domingo 8 de octubre de 2023

domingo, 8 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Grata jornada en la que pueden darse cuenta que hay cosas que es bueno vivirlas naturalmente y desde lo sano sabiendo que a nadie se perjudica en ningún sentido. Saber que todo es más fácil de lo que a veces suponemos. Momento de color: dorado.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cierta sensación de desencanto y contrariedad en el plano de los afectos. Reconocer en el otro que no es lo que buscamos es bueno aunque duela. Abriendo horizontes. Momento de color: amarillo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aires frescos en el plano familiar. Posibles noticias confortadoras que alivianan la sensación de malas rachas. La vida ofrece todo, no temamos avanzar hacia lo feliz que está en los segundos que queramos verla. Momento de color: magenta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos busquen reencontrarse con ustedes mismo y poder reconocer sin tapujos la verdad de lo que sienten. Los pretextos con uno mismo tienen camino corto, siempre surge la verdad aunque duela y modifique. Sanación. Momento de color: púrpura.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuando nos damos cuenta que no siempre tenemos razón y que el dueño de la verdad es la verdad misma, sentiremos alivio en el corazón y la soltura en nuestras acciones será más natural y sin contracturas. No teman ablandarse. Momento de color: amaranto.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es muchas veces recomendable interceder por otros. Eso de no meterse hace al mundo más egoísta y menos generoso. Busquen en ustedes las respuestas al por qué hay relaciones que terminan y que igual la vida premia. Momento de color: anís.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos dejar que el tiempo ayude a sanar dolores profundos, dejar que la vida misma tome otros colores que a veces negamos apreciar. Disfruten de la Naturaleza y allí verán el sentido del Todo. Momento de color: anaranjado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cuando sientan que hay personas que no les dan lo que ustedes pretenden, quiere decir que esas personas son distintas a ustedes. Cada uno con su vida y sus asuntos sumándoles la capacidad de cada uno para poder ser el que se es. Momento de color: luz.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Frutos que verán luego de tanta dedicación a esos objetivos deseados. Darle valor a las cosas que tenemos es abrir una ventana necesaria y saber que cada cosa posee la importancia que merece obtener. Tranquilidad. Momento de color: arándano.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No es tarde cuando la intención es buena. Busquen tratar de dialogar con esas personas que quizás los estén esperando. Día reconfortante, con posibles visitas o encuentros. Momento de color: durazno.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sepan escuchar los requerimientos de sus seres queridos y logren poder dar desde sus corazones. Salubridad y limpieza energética que les hará sonreír y relajar sus tensiones. Momento de color: celeste.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Jornada con bastante diversión y nuevas actividades que les darán aires positivos en el plano social. Abrir la puerta es querer estar bien e ir por logros que aspiran tener. Energía y calidez en un día especial. Momento de color: verde mar.