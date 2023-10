Consultá el horóscopo de este viernes 27 de octubre

viernes, 27 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Viernes con sensibilidad que se acentúa y los lleva a querer terminar con algunas cosas que les hacen mal. Poder poner punto final a lo que no nos sirve es crecer. Actividad en el plano emocional que les dará un refrescar positivo. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren tener una actitud más cautelosa y de conciencia a la hora de comprometer sus finanzas en compras o inversiones. No así en el amor que es un día harto bueno que completa las ganas de poder estar bien y feliz. Momento de color: fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos a la hora de tener entrevistas traten de calmar los nervios, todo va a estar muy bien. Sin novedades que los deba preocupar, es hoy un día interesante sobre todo para hacer contactos nuevos o recuperar otros. Momento de color: amarillo puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La derrota no es una palabra que deba circular en sus ánimos. Tener inconvenientes no implica estar derrotados, arriba regidos por la bella Luna, usen la intuición que ésta les da y salgan a triunfar. No fantaseen con que sus amigos los rechazan. Momento de color: azul puro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuiden sus emociones y busquen a alguien que coincida con sus sentimientos y proyectos. Saber que hay alguien en este mundo para poder ser felices. Trabajen con más relajación, las cosas ocurren igual, cuiden la salud. Momento de color: lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día efectivo para entrevistas laborales, reuniones, propuestas, cambios, novedades. Es integral la conciencia sobre cómo uno es y cómo uno procede, porque todo afecta tanto de manera positiva como negativa. Equilibren. Momento de color: púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Planteos y reclamos a la orden del día, dado que podrían surgir problemas en el área laboral. Estén dispuestos a manejarse con cautela y a poner los puntos sobre las íes. Noticias que llegan al ámbito familiar y que los lleva a poder dar punto final a viejos conflictos. Día movilizado. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día venusino como para realzar la seducción y el encanto que no es menor en los seductores escorpiones. No usen su aguijón en el trabajo y tiendan mejor a estar más predispuestos a la convivencia sana. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Desde el afecto y con respeto se puede poner límites a circunstancias incómodas o desatinadas en el área laboral. No guarden lo que sí pueden decir. El amor con nuevas posibilidades de acercamiento y unión. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Informaciones algo erróneas que llegarían a sus oídos. Aténganse a su interpretación objetiva y saquen sus conclusiones. Suponer no es lo mismo que comprobar. Buen día para proponerse cuidarse con dietas o ejercicios. Momento de color: ámbar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ejercítense para poder asumir los compromisos que sólo pueden cumplir. Escuchen su propia voz y revisen las cosas que realmente pueden asumir. Alineen y estén seguros respecto a las finanzas, tiempo de pensar bien. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay tiempo para poder terminar de concretar esos planes que tienen en mente. Sienten que pueden intensificar su rendimiento frente a los desafíos que tienen en el área de las actividades. Cambios en el corazón. Momento de color: magenta.