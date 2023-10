Consultá el horóscopo de este lunes 23 de octubre

lunes, 23 de octubre de 2023 00:03

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Una cosa es la teoría y otra es la realidad palpable y viable. No siempre podemos plasmar las cosas que aspiramos. Se suman conversaciones que tienen que entablar con personas de su entorno laboral. Momento de color: amarillo puro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Darle un nombre a lo que sienten, sería importante para poder asumirlo. Día para decir, para pronunciar lo que necesitan manifestar. Evalúen mejor las posibilidades que implican movimientos de dinero, cautela. Momento de color: azabache.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Redondez equitativa casi a lo perfecto en cuanto a negociaciones, firmas, contratos, diálogos importantes. Suman a sus listas de amigos personas interesantes que demuestran merecer ser queridas. Momento de color: cristalino.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las finanzas como protagónicas en esta jornada en que tienen la posibilidad de saldar deudas, cancelar contratos, terminar una etapa. Los afectos algo movilizados dados los acontecimientos que descubren o se enteran. Momento de color: marrón puro.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay personas que ponen al frente la falsedad como especulación sin entender que eso se nota. Sigan adelante sabiendo que es parte del error humano. No accedan a una nueva propuesta que implique poner dinero. Día para observar. Momento de color: luna.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Corrijan el error respecto a dichos pronunciados y acepten haberse equivocado. Jornada propicia para poder avanzar en el plano financiero. Chequeen sus papeles y hagan esos trámites atrasados que urgen. Momento de color: amaranto.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sepan esperar, aprendan a darle al tiempo lo que necesita para plasmar las cosas. Usen sus horas y días en pos del crecimiento y de poder tener mayor optimismo. Todo es cuando tiene que ser. Momento de color: verde mar.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay movimientos en el plano de las actividades. Tengan a bien en lo posible organizar sus agendas y disponer de las prioridades. Dejen un poco de lado la frialdad a la que a veces incurren y no teman soltar sus emociones y sentimientos. Importa el amor como motor de vida. Dense permiso. Momento de color: rosa tenue.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con mucha creatividad, llegan a exponer sus talentos y lograr reconocimientos determinantes. Las relaciones de pareja con distancias y reclamos, sepan valorar a quienes los quieren. Momento de color: amarillo brillante.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) El poder de seducción que poseen a través de la palabra o de la propia inteligencia, hace que hoy puedan tener ventajas importantes. Los regalos de la vida merecen ser valorados y agradecidos. Empatía. Momento de color: ciruela.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las discusiones con tonos subidos y palabras sueltas irresponsablemente, sólo atraen inarmonía y vibraciones negativas que afectan a todos. Construyan expresiones en las que sus verdades fluyan sanamente y desde el corazón. Momento de color: amatista.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces el por qué de las cosas no logramos conocerlo, pero es bueno afrontar y poner lo mejor de uno mismo para conseguir solucionar los problemas. Día luminoso en muchos aspectos, favores y premios que merecen. Momento de color: malva.