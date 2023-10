Consultá el horóscopo de este miércoles 18 de octubre de 2023

miércoles, 18 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Anuncios y novedades en el plano de las actividades. Con fuerte convicción resuelven asuntos vinculados a papeles. Tranquilidad. Renueven energías en el plano afectivo liberando las sensaciones que los afectan. Momento de color: arándano.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los diálogos deben ser diálogos no acusaciones o recriminaciones. Busquen la mejor solución poniendo la parte positiva. Posibles vínculos que les darían contactos nuevos en el plano de las actividades. Momento de color: ciruela.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Solidez al presentar reclamos o negociaciones. Usan su Mercurio regente en su máxima expresión. Sientan el gobierno de sus conocimientos y manéjense con la comodidad que otorga la experiencia y el saber. Momento de color: amarillo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos cierta sensación de cansancio o hastío. Sobresaltos y consternaciones que a veces los caracteriza por esencia. Propónganse cambiar lo que saben que pueden cambiar. Todo se logra, todo tiene chances de éxito. Momento de color: verde manzana.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sabrán llevar adelante sus proyectos. Hay esmero y ganas. Día fortalecedor en el que verán con ojos sanos las perspectivas de sus vidas. Hay amor en los vínculos por lo que tendrían que poner de sí la prioridad que sientan. Momento de color: maíz.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No fuercen situaciones en el plano familiar. Es mejor siempre poner las cartas sobre la mesa y proponer mejorar. Finanzas con compromisos casi ineludibles que deberán afrontar. Mejoras. Momento de color: turquesa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Respaldo emocional para poder llegar a resolver situaciones que los preocupan. Día luminoso en el que los sueños o parte de ellos pueden cumplirse. Propuestas que arriban, analicen bien, no se arrebaten. Momento de color: rosa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día en el que los afectos toman la delantera sintiendo que deben acercarse a tomar decisiones. Separar las cosas en el plano financiero, reclamen lo que deben reclamar sin temor porque la falta no es de ustedes. Momento de color: azul acero.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Deben borrar los sentimientos derrotistas y hacer surgir su fuego natural. Propongan y busquen ser escuchados. Buen momento para pensar que es saludable hacer alguna actividad física. Momento de color: celeste.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Siempre es posible hacerse el rato para poder salir a distenderse o pasar un momento agradable. Las obligaciones deberían interpretarse como cosas para hacer pero no desde la auto exigencia absoluta. Tranquilidad. Momento de color: canela.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Siempre es bueno concurrir al médico, cuidarse es también cuidar a quienes los aman. No es malo posponer las cosas que puedan hacer en otro momento. Traten de vivir mejor sin tantas presiones. Momento de color: té verde.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los altibajos emocionales hacen que estemos algo inestables y eso quita alegría. Concreciones en el plano financiero que los alentarán a proponerse mayores aspiraciones y proyectos a los que no se animaban. Momento de color: coral.