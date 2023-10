Consultá el horóscopo de este martes 17 de octubre de 2023

martes, 17 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Alternativa inédita ante situación que deben solucionar. Llegan a buen término y olvidan el problema. Las actividades laborales con ritmo algo atrasado, organicen mejor su semana. Acercamiento que promete. Momento de color: mandarina.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Máxima tensión en el ámbito laboral. Conciban que a veces hay problemas un poco más fuertes que otros. Nada que no pueda solucionarse. Tranquilos. El amor con nuevos rasgos de acercamiento y actitud sincera. Momento de color: rojo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sin inconvenientes se desarrolla la jornada con buen ritmo en las actividades. Saludables decisiones en el plano afectivo que ayudarán a mejorar los vínculos. Todo es posible cuando ponemos lo bueno de nosotros. Momento de color: violeta aterciopelado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Veracidad que comprueban por parte de sus allegados respecto a cosas que se dicen y que por cierto están de más. Manejarse con prudencia en las finanzas, procuren esquivar deudas innecesarias. Momento de color: amaranto.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) no teman decir lo que sienten, la honestidad de blanquear la verdad íntima no quita dignidad. El día se desarrolla con bastante movilización interna pero sin dolor. Momento de color: rosa suave.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La mirada que tengan sobre los problemas del trabajo podrían llevarlos a poder solucionarlos. Intuición. Las relaciones familiares con rispidez, es buen momento para poder dejar atrás esa clase de inconvenientes. Momento de color: ámbar.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La percepción en este día tiene un tinte particular que los hará ver con claridad las soluciones de problemas. Procuren no generar gastos grandes, midan sus impulsos y prefieran conectarse con la tranquilidad. Momento de color: verde bosque.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Relaciones del pasado que pueden reaparecer y quizás movilizarlos de más. Tengan presente lo que los hirió. Avanzar en negociaciones en esta jornada sería apropiado, revisen bien lo que firman. Momento de color: añil.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No teman soltar más a los suyos, no se sientan responsables de lo que les corresponde, dejen crecer. Las finanzas con posibilidad de crecimiento y de reconocimiento en el plano de las actividades. Momento de color: lima.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Imágenes en sus mentes muy claras. Apunten a poder consolidar sus proyectos que tanto ansían. Con elementos suficientes podrán robustecerse. Afectos en compañía, con apoyo y comprensión. Momento de color: celeste.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay cosas que a veces no son suficientes aún nosotros mismos creyendo que lo son. Yendo a pruebas laborales que serán suficientes para lograr nuevas etapas de sus vidas. Momento de color: coral.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Esas sensaciones de sentirse usados hay que prestarles atención. Dar sin pretender es una cosa y dar quedándose vacíos, es otra. Revisen su autoestima. No distraigan el tiempo de sus obligaciones. Hay trámites importantes que realizar. Momento de color: amarillo fuerte.