Consulta el horóscopo de este lunes 16 de octubre de 2023

lunes, 16 de octubre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No es menor darse cuenta que se está a tiempo de cambiar ciertas cosas en el área de las actividades que los ayudarán a mejorar conceptos sobre ustedes. Amor en brillos con ganas de crecer y apuntar a algo más consolidado. Momento de color: frutilla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Charlar sin presionar ayuda a llegar a mejores horizontes. La elaboración de las palabras en disputa sobre lo que se debe decir y lo que en realidad sentimos o pensamos, es la clave para poder solucionar las cosas. Autenticidad. Momento de color: oliva.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Toman la libertad de realizar decisiones en el área de las actividades que sienten que les dará oportunidades de crecimiento. Adelante. El costo de las fallas en el plano de los afectos lo verán venir. Humildad. Momento de color: gris plomo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se lleven hacia ustedes los problemas de conocidos como si fueran propios. La ayuda siempre hay que darla pero cada uno con su destino. Logran avanzar en asuntos de papeles de larga data dándoles tranquilidad. Momento de color: naranja.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Traten de no retornar a hábitos que no favorecen su salud. Quererse en lo profundo es vital, necesario. La imagen que den hacia quienes los rodean se complementa con lo que son. Ser quien se es. Cansancio físico y mental, descansen. Momento de color: azul.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aprovechen las posibilidades de expandir sus contactos sociales. Invitaciones que llegan, amigos que llaman. Las actividades laborales en calma con perspectivas de crecimiento y de asentarse cada vez más. Momento de color: turquesa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Finalizan trámites importantes consolidando a favor situaciones que los mantenían preocupados. Se sitúan ante realidades nuevas que deberán afrontar en el plano familiar. Gobierna la lucidez en esta jornada importante. Momento de color: dorado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos a veces se pierde y muchas son las cosas que por el contrario se ganan. Vean la mejor parte de esas situaciones que los ponen mal. Llamados con sorpresas que les darán un cambio de perspectiva. Momento de color: mostaza.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos llegan versiones nuevas sobre posibilidades de ascenso o cambios a mejores trabajos. Expectativas altas. El amor con mayores requerimientos y pedidos de atención. A veces exceden las palabras. Momento de color: ámbar.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay cosas que no cuestan nada realizar y sobre todo cuando haciéndolas, nos liberan de problemas. El tiempo siempre es precioso y cada día ofrece mucho. El amor con algo de distancia, revisen actitudes y palabras. Momento de color: anaranjado rojizo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros día para pedir mejoras en el ámbito de las actividades y apuntar hacia mejoras que realmente ustedes sientan que merecen. Exactitud en el cálculo sobre las finanzas que les darán recompensas inesperadas. Momento de color: Calipso.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos intuición máxima ante situaciones que afectan sus labores. Confrontar no sirve, dialogar es la llave. El amor cura, refugien sus emociones en los pechos de quienes saben que los quieren realmente. Momento de color: amatista.