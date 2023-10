Consultá el horóscopo de este sábado 14 de octubre

sábado, 14 de octubre de 2023 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hay veces que necesitamos estar con nosotros mismos, hoy es un día con esa posibilidad de sentir esto nativos regidos por Marte. Tómense su tiempo y hagan algo que les guste. Arianos posible necesidad de tener cambios en la vida, escúchense.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día con ganas de hacer cosas nuevas en sus vidas, sentirse atados o limitados son formas de ver o apreciar las cosas. Taurinos con sensación de romanticismo y apetitos de tener concreciones afectivas. Planteos internos, crecimiento.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos buena jornada para organizar la casa, hacer limpieza profunda, descartar lo que no usan y mover los muebles de lugar. Las energías deben circular y transformarse. El área del corazón con buen semblante y tibieza.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos, jornada de interés por llamados importantes en el área de las actividades aún siendo sábado. Las cosas llegan en sus momentos precisos y se producen las que realmente tienen que ser. No siempre entendemos esta realidad espiritual.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Leoninos con cansancio físico y mental. Traten de proponerse tener tiempos diarios de poder conectarse con la relajación en todas sus posibilidades. Amor con afianzamiento y pasos más firmes, eso a veces también asusta. Adelante no teman.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos atiendan sus propias necesidades internas, no hace bien postergarse siempre por los demás. Esta realidad, tampoco les sirve a los otros. Todo en su medida justa y necesaria. Solucionan problemas en el hogar, se reconectan, se activan.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos la exageración es a veces parte de la naturaleza de este signo. Apelen a poder racionalizar un poco más cuando las emociones se antepongan al momento de enfrentar problemas. Poner luz, poner optimismo, poner paz, buscarla.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos las cosas del corazón con ciertas motivaciones nuevas que apuntan a sentir la necesidad de querer llegar más allá. El amor es una realidad que debiera ser sentida como necesidad y solución para el alma humana. Profundidad.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los arqueritos con pocas ganas de afrontar ciertos problemas que surgen en el plano afectivo. Saber que tenemos el poder de decisión y que ante eso, es importante poder plantear nuestras verdades por el bien de todos. Contemplen la paz.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas busquen escuchar lo que los demás les dicen realmente y no poner sus condimentos que muchas veces, se salen de contexto. Saber discernir y conectarse con la verdad del otro. Sensación de querer cambiar. Proyección.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos antes de arrebatarse y decir que sí antes de tiempo, siéntense a evaluar las propuestas que reciban en el plano de las actividades a futuro. A menudo, las cosas parecen perfectas, pero sabemos que no lo son. Tiempo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos las cosas no se resuelven desde la provocación o el desafío negativo. Debemos aprender a poner lo mejor de nosotros para las relaciones con el prójimo, todos los seres vivos. Meditación profunda y relajación que sanará esos dolores que ya no necesitamos.