Consulta el horóscopo de este jueves 5 de enero

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin grandes novedades, el día transcurrirá para los arianos, con mucha calma y capacidad resolutiva ante los inconvenientes que se planteen. Revisen sus cuentas y organicen los pagos que deben hacer. Entrada de dinero. Momento: de color visón.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sus argumentos serán escuchados en el área de su trabajo. Se comprueba que su mirada es la que más conviene para resolver los problemas. Calma, dispersión y esparcimiento augurando una noche entretenida y calma. Momento: de color verde hoja.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Gran compenetración y trabajo en conjunto muy beneficioso para todos en el área laboral. Siempre, la buena convivencia aporta beneficios en todos los sentidos de la vida humana. Momento pleno en los afectos, salida y alegría. Momento: de color magenta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los asuntos con papeles bien aspectados. Si bien hay respuestas que no llegan, las cosas están bien encaminadas. No exageren la valoración sobre personas conocidas, es bueno confiar, pero tener en cuenta que todos tenemos defectos. Momento: de color anaranjado.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Algunos contratiempos en el área laboral y atraso de respuestas que refieren a trámites y papeleo. Hay novedades positivas en el área familiar que les darán la sorpresa de poder estar tranquilo. Relajación y optimismo. Momento: de color rosa claro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos con aires nuevos en el área laboral. Culmina una etapa y comienzan otra con buen futuro. Prosperidad. Los corazones de los muy pensantes a veces fríos Virgo, se verán reblandecidos y con ganas de ser más espontáneos. Momento: de color oliva.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin nervios y con mucha seguridad, los librianos tienen un día bastante pleno. Cosas que se dan y mensajes que recibirán con mucho agrado por las soluciones que aportan. El corazón romántico típico del signo, a pleno. Momento: de color lila.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Actitud y dominio frente a inconvenientes que arrojarán un saldo positivo al final del día. Negocios pautados con corrección y firmas importantes que le darán respiro a los comprometidos escorpianos, dadores natos. Momento: de color cereza.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Jornada inquietante y con algunas preocupaciones en el área de las actividades. Presten atención y no posterguen dar explicaciones o puntos de vista. Finanzas en alza, con buenas perspectivas incluso para poder ahorrar. Momento: de color azul Francia.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Muy pleno el día con aciertos y revelaciones importantes para los mentales capricornianos que buscan siempre la comprobación racional de los hechos. Ánimos altos en las parejas y pacificación expandía hacia toda la familia. Momento: de color esmeralda.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Respuestas a problemas de larga data. Llegan a sus propias conclusiones y descubren las versiones falsas respecto a complicaciones innecesarias. Aire fresco de la mano de allegados que les comparten alegrías y novedades buenas. Momento: de color arándano.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos psíquicos por excelencia, tendrán un día con motivaciones nuevas a proyectar y contactos importantes como para intuir que serían las personas adecuadas para tales proyectos. Energía y aptitud, organización y lucidez. Momento: de color magenta.