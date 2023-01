Consultá el horóscopo de este miércoles 4 de enero

miércoles, 4 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No sería un día interesante para planteos, reclamos o discusiones en el área de las actividades. Se verán con ganas de realizar un nuevo camino, algo suyo y creativo que les cambiará los ánimos y podrán canalizar las angustias. Momento: de color siena.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las cosas en este día están algo complicadas aunque con finales buenos y soluciones que se acercan. No toquen fondo emocionalmente en el área de los afectos, traten de escuchar al otro y no hablar antes de tiempo. Serenidad. Momento: de color verde oscuro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No sería propicio este día algo dispar desde el punto de vista energético. Si ustedes no se presentan calmos, las situaciones tampoco lo serán. El atardecer les trae mayor conciencia para calmarse y buenos momentos de distracción. Momento: de color gris acero.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con alta inspiración y acertadas deducciones en el área de las actividades. No sería conveniente posponer reuniones o entrevistas pautadas, con la energía mencionada tienen un día victorioso. Momento: de color dorado.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Rutina algo agotadora en el área de las actividades. Traten de organizar mejor los tiempos y no sobre exigirse con cosas que pueden dejar para otro momento. No somos máquinas, ni invencibles ni imprescindibles. A cuidarse. Momento: de color verde agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Algo inestables los virginianos mercurianos. Los pensamientos a veces cuando se transforman en obsesión, nos dañan en varios sentidos. Busquen consejos y acompañamiento de sus allegados. No somos ni estamos solos. Momento: de color ocre.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Larga jornada laboral en la que los librianos podrán demostrar sus talentos y sus convicciones en el área laboral. No desestimen agregar entrevistas laborales. Habría otra posibilidad laboral con nuevas perspectivas. Momento: de color amarillo limón.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Tratar de no tomarse tan a pecho las cosas, sería evolucionar emocionalmente. Hay momentos en los que deberíamos tomarnos un rato antes de reaccionar, ver qué opciones tengo para pensar sobre algo que ocurre, y elegir la mejor. Momento: de color malva.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Jornada exitosa en la que los sagitarianos verán los efectos de su capacidad expresados en el reconocimiento de sus trabajos. Crecimiento incluso financiero. Alegrías renovadas en las parejas, frescura y ánimos de recuperarse. Momento: de color turquesa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Alguien puede aconsejarlos con gran coherencia. Aprovechen esa posibilidad de poder reanudar el diálogo en su lugar de trabajo. No siempre las cosas están perdidas. La esperanza tiene que sobreponer a la frustración. Momento: de color azul claro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para reconciliaciones, conciliaciones, acuerdos, firmas, contratos y cualquier situación con papeles en las que estén involucrados. Las finanzas con mucho gasto, y compromisos adquiridos que hay que saldar. Momento: de color jade.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Su posicionamiento frente a quienes contradicen su voluntad, está en lo cierto. El punto es el modo con el que se manifiestan ustedes al momento de mantener la exposición de su punto de vista. Siempre la cordialidad es exitosa. Momento: de color amaranto.