Consultá el horóscopo de este lunes 30 de enero

lunes, 30 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tomar distancia a tiempo muchas veces nos esquiva problemas innecesarios. Dejen pasar el tiempo y que las cosas se demuestren por sí solas. Moderada sensación de alivio en el plano financiero, no dejen de seguir organizándose. Momento: de color bermellón.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) El resentimiento nunca es una actitud positiva. Hay que entender que todos cometemos errores y que siempre es mejor tratar de ver la causa de las actitudes y buscar estar en paz. La salud bien aunque es necesario relajar más. Momento: de color azul ultramar.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ponerse en primera persona cuando sentimos que lastiman nuestra autoestima. Querernos y respetarnos tiene también como resultado un efecto positivo hacia los demás. Día efectivo para los trámites que se puedan hacer desde casa. Momento: de color anaranjado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) El desconocimiento de la realidad sin duda acarrea problemas, muchas veces negamos las cosas pero tenemos que saber que esa actitud no nos lleva a nada útil. Ánimos volátiles que buscan lograr paz. Piensen desde la madurez. Momento: de color añil.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día apto para novedades laborales, diálogos importantes. Habría movimiento en las finanzas dándoles posibilidades de poder sentirse más tranquilos en ese aspecto. La incertidumbre emocional cesa. Comprenden más. Momento: de color jade.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El eje del día centrado en la estructura laboral. Analizan la situación y se plantean buscar otros rumbos. Las explicaciones en el plano afectivo son necesarias. Natural y sin tener que acalorarse emocionalmente, siéntense a hablar. Momento: de color rojizo.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos con una jornada laboral con mucho requerimiento de demostrar sus talentos a distancia. Confíen en ustedes mismos. El amor con sorpresas alentadoras para aquellos que suponen no ser correspondidos. Trabajen la confianza. Momento: de color verde bosque.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Traten de no obsesionarse con personas que quizás tengan otro destino. No siempre que nos interesa alguien implica que a esa persona le pase lo mismo. Sepan esperar. Las finanzas escorpianas con buena aspectación. Momento: de color blanco tiza.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las dudas aquejan hoy los corazones de los sagitarianos. Pueden sentir que se equivocan en el plano afectivo, y no es malo replantearse pero primen la realidad. El trabajo con cierto matiz de altibajo desde el punto de vista emocional. Momento de color: carmesí.



Capricornio 822 de diciembre al 20 de enero) Averiguar bien los pros y las contras de ese movimiento de dinero que aspiran realizar. Hay posibilidades buenas para aquellos que quieren emprender algo y en sociedad. Buenas personas en su entorno para llamar. Amor parejo y firme. Momento: de color manteca.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos con posibilidades laborales con buenas perspectivas a futuro. Presten atención a los llamados que tienen que realizar. Revisen papeles ya que están en sus casas. El amor sin tanta interacción, con cierto sabor amargo. Piensen qué sienten. Momento: de color cian.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las perspectivas hacia adelante son positivas. Piscianos, no decaigan y traten de no exagerar sus reacciones ante cada acontecimiento de sus vidas. Amor con buena sensación de unión y compañerismo, apóyense en ese hombro. Momento: de color rosa viejo.