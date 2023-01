Consultá el horóscopo de este sábado 28 de enero

sábado, 28 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lo interesante y que es importante destacar dentro de uno, es la posibilidad de buscar estar bien. La vida trae problemas, pero frente a ellos y por ellos es significativo aportar lo mejor de uno para tratar de estar feliz. Momento: de color oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Debiera ser orgullo sano propio, poder resaltar las virtudes y aportarlas al otro. Medirse y saber pronunciar las debidas palabras, genera evolución. Quizás no siempre podamos mantener esta conciencia, pero se puede realizar. Momento: de color lavanda floral.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ánimo y entusiasmo para esta jornada en la que los geminianos aspiran poder corregir problemas y malos entendidos. No dejen pasar la oportunidad con personas que les interesan, se solucionan cosas importantes. Momento: de color malva.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Motivados pero con algo de duda, los cancerianos que miran con ojos ansiosos a personas que conocen. La duda o el temor no son buenos consejeros, sobre todo en los afectos, proponer o mostrar lo que se siente, es bello. Adelante. Momento: de color rosa roja.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Están los leoninos con cuestionamientos internos, en un día que gozarán de su rato de soledad. Es valioso estar con uno mismo y darse el tiempo necesario para poder verse y ver las cosas que nos van sucediendo en la vida. Hallazgo. Momento: de color verde agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Atentos a cuestiones familiares, los virginianos aportarán sus conceptos lúcidos y tratarán de solucionar los inconvenientes que se presentan. Paciencia y dedicación en el área laboral por asuntos que los preocupan. Equilibrio y paz. Momento: de color jade.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con ilusiones y romanticismos. Los librianos se explayarán tranquilos en el amor y no sólo de pareja. Darán su toque de comprensión ante acciones de personas equivocadas. Libra aporta siempre su mejor parte, sensible y comprensiva. Momento: de color frutilla.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos con decisiones en el área afectiva, que para algunos serían determinantes. Tienen buena aspectación celeste pero sumen paciencia y buen trato. Todo se puede decir, desde la buena intención y el respeto. Momento: de color magenta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cierta sensación de nervios para este día que trae remembranzas del pasado sin aportar cosas útiles para cuando uno sufrió por tales. Traten de internalizar cuestiones del pasado y sientan la autonomía y la firmeza para ser libres. Momento: de color azul profundo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Lucha interna y sinceramiento que llevará a los capricornianos a hacer un refrescar de situaciones que viven en el área de los afectos. Así podrán dejar de lado lo que no les aporta cosas positivas. Lograrán nuevos caminos. Momento: de color blanco.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con celebraciones que traen ciertos aires de alivio para los creativos espontáneos del Zodíaco. Verán reflejados sus proyectos más allá de lo esperado y prontos a materializarse. Nada los detendrá. Amor a pleno. Momento: de color amarillo fuerte.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un sinfín de asuntos que resolver en el área familiar, hora de sentarse a charlar y a poner los puntos sobre las íes. Logran en este día con tanto ímpetu, aplacar y buscar la mejor solución. Oportunidad para comprender muchas cosas. Momento: de color amatista.