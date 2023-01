Consultá el horóscopo de este sábado 21 de enero

sábado, 21 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado que les traerá posibles reuniones con amigos o invitaciones especiales. Procuren salir, distraer sus emociones y provocarse nuevas y positivas. Hay transición para algunos en el plano afectivo que no les resulta fácil. Protéjanse de sufrir. Momento: de palta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos es un día bueno para hacerse de amistades nuevas, personas con quienes podría encontrarse y sentar vínculos positivos. Las cosas en el plano afectivo requieren de observación y de argumentación para ustedes mismos sobre lo que necesitan del otro. Momento: de color zafiro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos relajen en este día con demoras, trámites molestos o gestiones inevitables. Hacia la noche posibles invitaciones sociales a las que siempre es bueno concurrir. No se preocupen por asuntos del pasado, las energías deben renovarse. Momento: de color ámbar.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán que se adelantan a los hechos. Intuición completa sobre asuntos del trabajo que los sorprenderán. Hay avances y concreciones en todo lo que respecta a papeles o formas. El amor canceriano con sufrimiento en lugar de alegría. Piensen. Momento: de color carmín.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) No está nada mal sincerar el estado de ánimo que últimamente sienten en el ámbito laboral frente a quienes comparten sus jornadas. No es desmerecer o hacer sentir que somos débiles, lejos de eso, es bueno mostrarse y mostrar lo que se es o se siente. Momento: de color verde bosque.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos la gratificación entendida desde los afectos y no desde las ganancias. Es sano cambiar los paradigmas y poder canalizar las cosas para enriquecer la interioridad y no la materia. Van a poder alivianar el peso en sus espaldas y emociones. Momento: de color blanco.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) La base de los sentimientos es lo que quizás a algunos de ustedes sensibles del Zodíaco, los hace no tomar decisiones o plantear con contundencia lo que les pasa. Hablen, como sea y no teman. Novedades en el plano de las actividades. Momento: de color azulino.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los errores son normales y son parte de la naturaleza humana. Equivocarse es natural, eso no quiere decir ser irresponsable. No teman buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Procuren hacer algún curso o algo que los motive. Momento: de color jade.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Puede haber sorpresas en el plano laboral, podrían generarse movimientos positivos en los que serán valorados sus talentos. Éxitos y compensación. No hagan oídos sordos a los reclamos de sus amistades, quizás tengan razón. Apertura. Momento: de color aguamarina.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las exageraciones aparejan mayor exaltación y nervios. Procuren en este día en el que quizás las cosas no se estén dando como esperaban, afrontar desde la tranquilidad y con una actitud positiva. Adelantos inesperados, la vida demuestra siempre. Momento: de color plateado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las cosas se van acomodando con una suerte de buena racha en las finanzas. Movimientos que los ayudarán a poner en mejor estado las deudas o la posibilidad de poder mudarse, o realizar compras que necesitan hacer. El amor en pleno apogeo. Momento: de color oro.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos los reclamos a la orden del día haciendo de este sábado un día que les ocupará bastante tiempo. Tareas que deben completar y en cierta forma, tratar de ordenar las cosas o los proyectos que tienen en mente. Procuren salir aunque sea a caminar. Momento: de color rojizo.