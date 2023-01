Consultá el horóscopo de este 19 de enero de 2023

jueves, 19 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jornada con aciertos y ventajas interesantes para ustedes. Logran consolidarse en sus conocimientos y sentirse más seguros. El impulso nativo a pleno en los afectos, logran calmar pensamientos que no conducen a nada. Momento: de color ámbar.



Tauro (21deabril al 21 de mayo) Mucha intuición aún siendo signo de Tierra. Los taurinos sentirán hoy desde el corazón qué decisiones tomar. El amor a veces queda relegado por permitir que los desencuentros tomen el protagonismo diario. Busquen la paz. Momento: de color grisáceo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos sin duda uno de los días más sobresalientes en cuanto a intelecto y lucidez. Logran desentrañar problemas con deudas adquiridas y solucionarlas de manera inesperada. El amor con mucha pasión y premio cálido. Momento: de color crema.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos hora de decidir sobre sus actividades. Evalúen las conveniencias y eviten poner demasiada emoción, apunten al pensamiento y la lógica. El amor familiar con unión y apoyo. Satisfacción plena. Momento: de color salmón.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos no desatiendan los pedidos o explicaciones de personas allegadas. No supongan que la gente miente todo el tiempo, esa sensación hace mal a uno mismo y afecta los vínculos. Relajen y auxilien con su amor puro. Momento: de color blanco.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos las cosas siempre plantean sus propios límites, el punto es poder asumir esos límites para evitar no respetarse ni por los demás ni por ustedes mismos. Convincentes diálogos en entrevistas laborales. Novedades positivas. Momento: de color cúrcuma.



Libra (22de septiembre al 22 de octubre) Librianos no se detengan a la hora de demostrar sus talentos. Las dudas no debieran estar presentes en esta jornada en la que se ponen a prueba sus talentos y condiciones. Fe y alegría serían los motores. Todo cambia, todo se mueve. Momento: de color turquesa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El manejo de sus argumentos deberá tener el condimento de la paciencia y la cordialidad. No se arrebaten y pongan su confianza propia. El amor con algunos desencuentros, procuren no confrontar y remitirse a sus sentimientos. Momento: de color guinda.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Una buena jornada para poder terminar situaciones con firmas, acuerdos, reuniones de importancia, diálogos. Sagitarianos, no se apuren en hacer compras que tienen pensado, esperen y decidan mejor. Amor, mucha compañía. Momento: de color berenjena.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos hoy con prudencia al pronunciar sus pensamientos o sus pretensiones en el ámbito laboral. Siempre es mejor buscar el momento y saber expresarse. El plano afectivo viene con ciertas desavenencias, siéntense a pensar. Momento: de color verde.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos, sus herramientas laborales son prolíferas, aprovechen esos talentos y salgan a triunfar. Creer en uno mismo es la llave maestra para desde la humildad buscar y lograr el éxito. El amor con sonrisas y plenos momentos. Momento: de color manteca.



Piscis (19 de febrero al20 de marzo) Sentirán alegría en esta jornada en la que llegarán respuestas esperadas. Verán elementos importantes con los que cuentan para poder realizar sus proyectos. Piscianos, prometedor día para declaraciones en el amor. Momento: de color menta.