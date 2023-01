Consultá el horóscopo de este lunes 16 de enero

lunes, 16 de enero de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Traten de disminuir la ansiedad y acepten las reglas del juego. Intuyan en qué momento pueden buscar la posibilidad para lograr lo que espera en el trabajo. Saber actuar sin nervios es siempre la mejor opción. Análisis. Momento de color: blanco.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Un intento de acercamiento de personas que algunos de ustedes esperan algo especial. No se inhiban al momento de tener que desplegar sus encantos, sean quienes ustedes son sin forzar nada. La autenticidad es la llave. Momento de color: magenta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Lo importante de la jornada es organizarse lo mejor posible para poder cumplir con los compromisos tomados en el modo que se pueda hacer. Lejanía de alguien que les afectaría, esperen. Acepten las decisiones de los otros. Momento de color: verde bosque.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Espacio de tiempo para poder dialogar con alguien de su interés. Algo inesperado en su lugar de trabajo le genera alegría. Saber que las buenas cosas siempre ocurren también. Importante quitarse las angustias innecesarias. Momento de color: ámbar.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos su imagen crece favorablemente en el ámbito de las actividades. No se alteren frente a situación familiar que se presenta, quiten las emociones alteradas, no dramaticen. Tomarse las cosas con otro humor, sana. Momento de color: beige.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La situación en el ámbito del trabajo les generará algo de cansancio mental extra. Traten de minimizar la manera poco flexible de encarar ciertas cosas. No ser exagerado es importante para poder tener mejores logros. Momento de color: limón.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena perspectiva en el campo laboral. Una casual conversación les genera ideas nuevas en el ámbito de las actividades. Reconocer las buenas oportunidades que se presentan tiene que ver con las ganas de superarse y crecer. Momento de color: amaretto.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La situación emocional podría perjudicar el resto de las actividades. Traten de aceptar ciertas condiciones que se disparan sin haberlas previsto. La búsqueda del equilibrio es un trabajo que debemos realizar siempre. Liberación. Momento de color: carmesí.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Algo inesperado se le presenta en esta jornada con poco tiempo. Trate de atender las necesidades de los más próximos a usted. Entender que hay afectos que implican responsabilidades, querer es cuidar, atender y cuidar a quien queremos. Momento de color: vainilla.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Algo que les importa en el plano afectivo estaría por darse. Los compromisos adquiridos en el área laboral deberá respetarlos a pesar de la modalidad de trabajo. Las cosas siempre pasan, empiezan y terminan. Tranquilidad. Momento de color: uva.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Rapidez y astucia para resolver problemas de papeles. Lo más atrayente de una conversación será la impresión que se lleven de ustedes.Hablen sin temor. Saber que siempre hay que elegir. En el amor, reconocimiento. Momento de color. Lila.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Conversaciones importantes, gestiones que avanzan. Hay ojos que miran de manera especial, estén atentos. Situación positiva les levanta el ánimo. Tratar de estar bien a pesar de todo lo que se viva, siempre hay soluciones. Momento de color: manzana.