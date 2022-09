Consultá el horóscopo de este lunes 19 de septiembre

lunes, 19 de septiembre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las perspectivas algo complicadas en este día dados ciertos acontecimientos nuevos y algo complicados en el trabajo, podrían hacerles tomar algunos cambios. Abran los ojos. Día para sentarse a dialogar y tratar de dejar todo aclarado para tener una buena noche. Momento: de color rojo pálido.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Un aluvión de oportunidades para demostrar sus talentos. Los mismos argumentos pueden ser dichos de manera más calma cuando hay que formular reclamos en las relaciones de pareja o amigos, procuren buscar el momento más apto con energías equilibradas. Revean y actúen. Momento: de color mandarina.



Géminis (22 de mayo al20 de junio) Busquen equilibrar la ansiedad y los nervios en esta jornada con posibilidades de ascender o rendir exámenes. Concentrarse y creer en uno mismo, es la más lógica y necesaria actitud para adquirir éxitos. Alegría por llamado esperanzador. Día intenso. Momento: de color gris y rosa.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para tratar de no tomar decisiones que comprometan su economía. Los gastos innecesarios deberían esquivarse y evaluar cuáles serían las compras primordiales. Día muy apto para arreglos, firmas, acuerdos o reuniones laborales. Focalice sin soñar demasiado. Comienzos correctos. Momento: de color rojo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos hoy podría ser un día importante en todo lo que compete con papeles o trámites importantes. Las actividades rondarán en reuniones y acuerdos con buen resultado. Noticias familiares que dan calma y auguran felicidad. Momento para calmar la ansiedad y buscar hacer ejercicio. Momento: de color turquesa.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buen día para el amor y para llamar a los amigos que aliviarán una jornada agotadora en el plano laboral. No se precipiten a realizar movimientos con el dinero sin estar seguros de lo que hacen. Cuentan con la natural prudencia virginiana. Consulten con la almohada los planes. Momento: de color té verde.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos abren una nueva etapa más simple y saludable en varios aspectos. Sensación de libertad que mejora el bienestar. Misión cumplida. Día pleno en el área afectiva, las parejas con romanticismo y buen humor. La familia con noticias que cierran un ciclo. Renovación. Momento: de color perla.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sin duda una jornada harto brillante para los escorpianos que deban dar examen, o tener entrevistas laborales o de algún modo demostrar sus conocimientos. Airosos aquellos que tengan algunos conflictos con allegados en el trabajo. Asumir que todos nos equivocamos. Busquen paz. Momento: de color oro.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Reciben ciertos anuncios que podrían materializarse en el área laboral y de actividades. Bien aspectada esta jornada respecto a reuniones y firmas o acuerdos. El corazón sagitariano lograría ser compensado y reconfortado. Buenos momentos sellados con hechos y promesas sinceras. Momento: de color rosa viejo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Oportunidad en el plano económico. Recibirían recompensas o herencias o dineros no esperados. Presten atención en el plano afectivo, podrían acercarse a esas personas de su interés sin temor a ser rechazados. La creatividad en este día aflora y genera ideas productivas. Disfrute en la vida. Momento: de color añil.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los nervios están de más a la hora de afrontar situaciones delicadas. La fortaleza hay que buscarla y nadie está exento de tenerla. Llamados que importan con propuestas o diálogos de proyectos. Traten de descansar y buscar oportunidades para poder relajarse y darse el espacio merecido. Momento: de color lila.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay que buscar el modo de poder encajar y acceder al diálogo con la pareja. Todo es más fácil cuando se habla sinceramente, es un gran modo de demostrar respeto. Posibilidad en el área de las actividades, no vacilen en aceptar las propuestas u oportunidades laborales. Día con brillos. Momento: de color cian.