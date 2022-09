Consulta el horóscopo de este jueves 15 de septiembre

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El pasado es una parte importante de nuestra vida, es lo que va construyendo nuestra historia, pero tratar de dejarlo atrás y disfrutar del presente, aún teniendo que luchar, se debe aprovechar. Siempre hay cosas buenas para vivir. Momento: de color zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Problemas con el entorno laboral, que competen en lo personal. Es vital encarar diálogos o gestos de acercamiento. Nunca es bueno el silencio teniendo que decir cosas. No guardar y expresar desde el corazón, ayuda a sanar y lograr paz. Momento: de color lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos, las buenas nuevas de la mano de la familia. Situaciones que reciben la luz necesaria cuando se creía que eran un cuarto sombrío. Es buena jornada para poder encarar nuevos proyectos y aplicar la virtud del intelecto. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cambiar algunos pensamientos que tenemos como muletilla para nuestro funcionamiento en la vida, es menester. Poder ampliarse y considerar otros puntos de vista, da evolución. Noticias que podrían darles mucha alegría. Momento: de color lunar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Trama secreta entre allegados que deja de serlo. A veces las suposiciones nos sumergen en angustias o preocupaciones innecesarias. Todo apunta hacia el final de ciertas situaciones de conflicto. Laboralmente, repunte. Momento: de color plata.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Homenaje cumplido, respeto y reconocimiento en el área de las actividades. No posterguen las posibilidades que se presenten en entrevistas o conversaciones importantes. El amor con nuevas búsquedas y apreciaciones. Momento: de color dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Prueben con no tomar todo tan a pecho. La sensibilidad es sublime, pero apliquen o canalicen desde la inteligencia. Sientan que pueden no sufrir tanto. Las cosas no tienen el mismo peso emocional. Amor con empatía y mayor compromiso. Momento: de color crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sin necesidad de ponerse nerviosos, llega la posibilidad de pedir lo que están necesitando en el plano laboral. Podría llegar una mejora en las finanzas. Aliento. El amor con cierto ritmo de mejoría. Visiones y consideraciones importantes. Momento: de color melón.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A no precipitarse en las decisiones. Evalúen seriamente en qué punto están laboralmente, y piensen un poco más si es momento de cambio de trabajo. Siempre las posibilidades aparecen pero hay que interpretarlas con lucidez. Momento: de color blanco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mucho color en este día festivo, con inauguraciones exitosas en el plano de las actividades. Quienes tienen su rutina, pongan ingredientes creativos y busquen eliminar el stress. Las propuestas sanas deben ser desde adentro, busquen un respiro. Momento: de color café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Volátil sensación que se mezcla con cansancio interno. Hay angustias escondidas que a veces nos cuesta enfrentar. Revisar internamente lo que nos pasa o pasó, es necesario. Las actividades del día con algo de distracción en casa. Relajen. Momento: de color azul profundo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No es malo pedir favores. La autosuficiencia es importante, pero también considerar pedir ayuda cuando no podemos con algo. El corazón pisciano debiera poder revisar la profundidad de las cosas, sin temor. La verdad ante todo. Momento: de color berenjena.