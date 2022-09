Consultá el horóscopo de este martes 13 de septiembre de 2022

martes, 13 de septiembre de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos comienza un día algo distinto de lo habitual que los hará tener ciertos cuidados en el plano laboral. Hay conversaciones que les demostrarían que no siempre la gente dice la verdad. Pureza ariana a prueba. Calma. Momento: de color azul intenso.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Podrían hoy recuperar datos importantes que se los daban por perdidos. Podría no llegar a gustarles ciertos comentarios de personas del entorno, la actitud es no involucrarse emocionalmente. Sólo dejen pasar. Evolución. Momento: de color de color naranja.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada en la que sentirán la obligación como peso o molestia. Poder racionalizar que hay cosas que son importantes hacer para cumplir con el trabajo en común en pos de la armonía y el aporte propio, enaltece. Aprendizaje. Momento: de color de color blanco.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de estar receptivos ante inconvenientes que puedan surgir en el plano familiar. Un día con contratiempos pero con alegrías finales. El movimiento de la economía de sus hogares podría dar un giro positivo. Todo llega. Momento: de color fucsia.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los impulsos generados por las emociones tendrían que por lo menos tener la moderación racional que pueda evitar problemas de roces desagradables con los demás. Buscar la simpleza y mirar con buenos ojos, es saludable. Momento: de color verde brillante.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Muchas veces creemos que los demás tienen el mismo modo de proceder que uno mismo, pero la corrección no está siempre presente. Cierto resquemor en el plano afectivo que quizás deban conversar con sus parejas o amistades. Momento: de color púrpura.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sensación de aliento y empuje que renueva los ánimos para volver a empezar. Cada día es una oportunidad única e importante para superarse. El corazón libriano con equilibrio y entusiasmo. Demuéstrenlo sin temer. Momento: de color rosa intenso.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con fluidez en los diálogos y ánimo para poder decir las cosas que se van guardando. Poder decir es sanador, la verdad sana. Día con posibilidades en el plano financiero, convenios, firmas, contratos. Renovación alentadora. Momento: de color esmeralda.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Prestar atención a las señales que emite el cuerpo por las tensiones diarias. Buscar alivianar programando salidas o encuentros con personas que les interesen, es positivo siempre. Propuesta de allegados para nuevo proyecto. Momento: de color turquesa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sin duda una jornada muy competitiva en el plano de las actividades. Las cabritas deberán lucir sus capacidades e idoneidad. No desesperen en el plano afectivo si los llamados no llegan o las respuestas son dubitativas. Momento: de color ocre.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Iluminación especial en este día en el que la creatividad estará a flor de piel. Incentivo y aplicación para lograr sus objetivos. Las cosas a veces no son como parecen ante nuestros ojos si somos muy subjetivos, es bueno ampliar los horizontes. Momento: de color madera.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Traten de no encasillarse en los métodos habituales que de alguna manera les genera tensión. La creatividad puede aplicarse siempre, aún en las tareas cotidianas. Hay noticias interesantes en el plano afectivo. Color y cuerpo. Momento: de color rojo.