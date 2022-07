Consultá el horóscopo de este sábado 23 de julio

sábado, 23 de julio de 2022 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos prudencia en este día en el que se topan con parte de la realidad que los asusta. Permitan que las cosas sucedan y luego busquen el modo de solucionarlas. Conceden pedidos de familiares que necesitan de su ayuda. Momento: de color berenjena.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las comparaciones en el plano afectivo no son recomendables, calificar los modos de quienes aspiran a formar o mantener una pareja es positivo. Siempre las cartas sobre la mesa en toda relación humana ayuda a la autenticidad. Momento: de color maíz.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Observen las obligaciones del día y elijan las que puedan hacer. Hay que cuidarse de la exigencia que uno mismo se adjudica y cuánto afecta a las emociones. La clemencia comienza hacia uno mismo para ser más sano al ofrecerla hacia los demás. Momento: de color naranja.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Al cansancio interno hay que prestarle atención, escúchense cancerianos. Los nervios por las finanzas podrían jugarle mal en el plano de la salud, no desesperen y aprendan a esperar que las cosas se vayan solucionando. Busquen la paz interna. Momento: de color rosa.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Las posibilidades en el plano financiero podrían darse de formas distintas. Piensen bien y elijan la mejor opción. Conéctense con la familia o con quienes los quieren bien y relajen esos hombros cargados de responsabilidades. Momento: de color verde.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hoy sábado piensen bien en cómo interpretan ustedes mismos los conceptos que otros vierten sobre ustedes. La capacidad que se tenga es válido reconocerla uno mismo y trabajarla para la propia superación y no por malas opiniones de otros. Calma. Momento: de color bermellón.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos un sábado apacible en el que van a poder separar las cosas que les pasan y aprovechar las mejores. Dejar las preocupaciones no quiere decir desentenderse. Llamados que los alegrarán a lo largo del día, se reconectan con amigos. Momento: de color crema.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Estar aburridos también genera stress. Piensen que siempre hay cosas para hacer sobre todo si estamos en casa. Las tareas diarias quizás también fastidien pero a lo inevitable hay que ponerle la mejor energía. Salud en buen estado. Momento: de color lila.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Tengan en mente que desde lo profesional o laboral están plenas sus capacidades. Es útil recordar lo que somos cuando las cosas o situaciones no nos dan los resultados que esperamos. Tiempo al tiempo, no desesperen. Amor acompañando. Momento: de color verde hoja. Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos si sienten freno o trabas que vienen desde el entorno pongan en ustedes el empeño necesario como bien saben hacer. La creatividad y el gusto por hacer las cosas que les gustan hoy están a flor de piel. Amor, muy compenetrados. Momento: de color violeta.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las cuestiones diarias que ocupan tanto de sus tiempos quizás les hagan dejar de ocuparse de comer de manera poco saludable. Revisen. El amor con bastante sensación de inquietud y cuestionamientos. Planteen. Momento: de color añil.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos sábado con ganas de conectarse con los amigos y compartir diálogos, llámenlos, es sano y reconfortante. Sábado cálido. No desistan de planificar poder llevar a cabo algún emprendimiento, propongan y analicen. Amor con intensidad. Momento: de color coral.